'Zdravniki smo v stiski tako kot pacienti. Delamo preveč, prekomerno'

Zdravniki so ob 7. uri začeli enodnevno opozorilno stavko. Na svoje zahteve ob tem opozarjajo na zborih stavkajočih. V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer so se podobno kot še v več drugih bolnišnicah zbrali ob 8. uri, jih je nagovoril tudi predsednik sindikata Fides Damjan Polh . "Ponosen sem, da vidim polno dvorano. Hvala za podporo ," je dejal.

V ptujski bolnišnici so stavkajoči zdravniki ob 8. uri opravili zbor zaposlenih. Kot je povedal vodja sindikata Fides v zavodu Borut Kostanjevec, se ga je udeležilo 35 kolegov od skupaj 60 zaposlenih zdravnikov. Ker je kar nekaj zdravnikov trenutno odsotnih in se zbora niso mogli udeležiti, ocenjujejo, da se je stavki pridružila velika večina njihovih zdravnikov. "Pridružila se je večina zdravnikov z vseh oddelkov, kar pomeni, da dejansko ni oddelka, ki stavke ne bi podpiral," je še dodal. Delo v skladu s stavko poteka v omejenem obsegu, tako da na primer od treh kirurških miz deluje samo urgentna, vsi ostali bolniki so bili prenaročeni. Bolniki so bili pravočasno obveščeni, tako da težav za zdaj pri njih ni bilo. Se je pa zgodilo, da niso prišli niti nekateri bolniki, ki so bili naročeni in so starejši od 65 let in bi jih kljub stavki lahko obravnavali.

Stavki so se pridružili tudi zdravniki v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki so se sestali na zboru ob 8. uri. V stavki sodeluje večina zdravnikov, je ocenil sindikalni zaupnik Fidesa v koroški bolnišnici Vasja Kašnik, ki je presenečen nad današnjim velikim odzivom sodelujočih v stavki. Dejal je, da tudi ogromno nečlanov Fidesa podpira stavko. "Predvsem se vidi ta nemoč, že malo frustracija zaradi popolne ignorance in neupoštevanja s strani vlade, da bi se stvari uredile. Vse se dela po svoje, z nekimi deležniki, ki nimajo nobene veze z zdravstvom, nobenih izkušenj z zdravstvom, ignorira se zdravnike, ki smo nosilci zdravstvene dejavnosti, ki edini poleg ostalih, ki delajo v zdravstvu, poznamo sistem, kako funkcionira, kje so problemi. In na to tudi opozarjamo," je dodal.

Poudaril je, da stavka poteka po pravilih stavke in da bodo v času stavke zagotavljali minimum delovnega procesa ter izvajali s pravili določene obravnave bolnikov. Triažne preglede bodo opravljali tudi pri bolnikih, ki sicer ne sodijo v okvir pravil izvajanja stavke, in ocenjevali, ali vendarle potrebujejo obravnavo že danes oz. jim bodo zagotovili potrebne informacije. "Tisti, ki ne bodo spadali v ta minimum delovnega procesa, bodo dobili nov datum za pregled, ki bo dokaj hitro, vsaj upam da, če ne bo potrebna nadaljnja stavka v naslednjem tednu, ki je napovedana," je dejal Kašnik. Ocenil je, da bolniki razumejo situacijo zdravnikov. Danes novega zbora stavkajočih v slovenjgraški bolnišnici ne predvidevajo, Kašnik pa upa na ureditev situacije. Če bo treba, bodo člani sindikata imeli nov sestanek konec tedna.

V šempetrski bolnišnici so se zdravniki sestali ob 8.30. Prostor bolnišnične knjižnice je bil poln, kar je sindikalnega zaupnika v bolnišnici Jureta Klanjščka presenetilo. "Točnega števila vseh zdravnikov ne vem, se nam pa je pridružila velika večina zaposlenih zdravnikov in podpira stavko. Med njimi so tudi taki, ki niso člani sindikata Fides," je povedal.

Direktor šempetrske bolnišnice Dimitrij Klančič je povedal, da nima točnega števila stavkajočih zdravnikov. V bolnišnici so delo organizirali tako, da je zagotovljeno nemoteno izvajanje zakonsko določenega obsega zdravstvenih storitev. Nekaj bolnikov so prenaročili in jih o tem tudi ustrezno obvestili, odpovedali pa so približno tretjino operativnega programa.

Tudi v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se je po oceni tamkajšnjega predstavnika sindikata Fides Borisa Rižnarja današnji opozorilni stavki pridružila večina zdravnikov, saj po njegovih besedah čutijo potrebo, da se zadeve v zdravništvu, zdravstvenem sistemu in glede prihodnosti mladih zdravnikov začnejo reševati ter da se "vsaj za silo" ustavi odhode iz javnega zdravstva. "Da naredimo plačni sistem, ki bo ustrezen, in uredimo delovne pogoje. Ker tako, kot je zdaj, ko zdravniki in ostali zdravstveni delavci in sodelavci odhajajo ali drugam ali v pokoj, se je število kritično zmanjšalo, da je ponekod sistem že tik pred nedelovanjem. Ko se manjša število kadra, se povečujejo obremenitve, ker dela pa nimamo nič manj. Bi rekel, da iz dneva v dan več. Problematika je večplastna," je opozoril Rižnar. Glede poteka dela danes v UKC Maribor, kjer ima Fides okoli 180 članov, je ocenil, da posebnih težav ni in da se pretežno izvaja, kar je bilo razpisano za danes. Po njegovih besedah prestavljanja operacij ni bilo.

V Splošni bolnišnici Celje je zbor stavkajočih potekal med 9. in 10. uro. Po besedah sindikalne zaupnice Fidesa v tej bolnišnici Mateje Grat so zdravniki večinsko podprli stavko in se tudi udeležili zbora zdravnikov. Zdravniki so sicer po njenih besedah razporejeni na svoja delovišča po razporedu, okrepljena je zasedba v urgentnem centru, saj, kot je dejala, nujnim situacijam oz. nujnim bolnikom namenjajo posebno pozornost. Po ambulantah pa opravljajo vse storitve, ki so v skladu z zakonom.

V novomeški bolnišnici so se po besedah predsednika Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojana Kostića v stavko vključili praktično vsi zdravniki in zdravnice. Stavka poteka tako, da izvajajo minimum delovnega procesa na način, kot to opredeljuje delovna zakonodaja. "To pomeni, da pogledamo vsa vročinska stanja, vse poškodbe, nosečnice, mlajše od 18 in starejše od 65 let ter bolnike, ki bi se jim lahko v kratkem času zdravstveno stanje poslabšalo," je povedal. Stavkajo tudi v Zdravstvenem domu Novo mesto, kjer večjih posebnosti ne beležijo. Po Kostićevih besedah stavka v zdravstvenem domu sicer poteka tako, da ne naročajo bolnikov, tiste, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo, pa ustrezno oskrbijo. Obravnavajo tudi naročene bolnike.

Glavni razlog za zdravniško stavko, ki so jo v Fidesu napovedali 18. decembra, je neuresničitev vladnih zavez iz že podpisanih sporazumov. Gre za zamik pri oblikovanju plačnega stebra za zdravstvo, s katerim naj bi uredili specifike dela zaposlenih v zdravstvu, tudi zdravnikov, delu in zahtevnosti zdravstvenih poklicev pa naj bi bila prilagojena tudi plačna lestvica. Prav tako zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so nastala po posegu v plačni sistem, ko so se plače zvišale mladim zdravnikom, starejšim pa ne toliko. Po mnenju ministrice Valentine Prevolnik Rupel je sicer stavka nepotrebna. Prepričana je, da je dogovor mogoče doseči v zelo kratkem času.