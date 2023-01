'Zdravniki smo zgolj delavci v zdravstvenem sistemu, odločevalci pa so politiki'

Na današnjo stavko pacientov so se odzvali Mladi zdravniki Slovenije. Poudarjajo, da se strinjajo, da je neustavno, da je 130.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika in da si tudi oni želijo ohranitve javnozdravstvenega sistema. A ob tem so prepričani, da je zbiranje pred zdravstvenimi domovi, kjer delajo zdravstveni delavci, ki javnega zdravstvenega sistema še niso zapustili ter se je nanje zgrnila še obilica dodatnega dela kolegov, ki pritiskov niso več zmogli in so zato odšli, naravnost žaljivo.

Ob tem opominjajo, da so tudi zdravniki zgolj delavci v zdravstvenem sistemu, odločevalci pa so politiki. Kot menijo Mladi zdravniki, so vodstveni kadri javnih zavodov nastavljeni s strani lokalne (zdravstveni domovi) in državne politike (bolnišnice in oba UKC). Zato se ob tem sprašujejo, zakaj protesti ne potekajo pred ZZZS, Ministrstvom za zdravje in mestnimi hišami, saj so te ustanove, odgovorne za zdravstveni sistem.

Prepričani so tudi, da so nekatere zahteve organizatorjev protesta nesmiselne, saj po njihovem mnenju ne vodijo k stabilnemu javnozdravstvenemu sistemu. Idejni vodje protestov so po njihovem mnenju nekdanji ključni funkcionarji v zdravstveni politiki, "ki so s svojimi zgrešenimi strategijami, pri katerih vztrajajo še sedaj, pripeljali slovensko zdravstvo na točko, kjer je danes".

V pismu omenijo tudi premierja Roberta Goloba, ki stavko podpira. "Je premier vlade z izjemno široko podporo v parlamentu in zagnanim ministrom za zdravje. Čez noč lahko sprejmejo kakršenkoli zakon in ukrepe, ki bi reševali slovensko zdravstvo!"