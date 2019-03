'Zdravniki so se na poziv preiskovalne komisije odzvali hitro'

Komisija bo tako na podlagi doslej prejete in pregledane dokumentacije dodatno od Nacionalnega preiskovalnega urada in Specializiranega državnega tožilstva zahtevala dokumentacijo v zvezi s postopki, ki jih morebiti vodijo zoper določene osebe, ki jih bo komisija obravnavala kot priče.

Kot so sporočili iz DZ, bo komisija obenem na ustavno sodišče naslovila zahtevo za pridobitev informacije, v kateri fazi je pritožba podjetja Bunc kardiologija zoper zahtevo preiskovale komisije iz prejšnjega mandata za predajo dokumentacije. V zvezi z Bunc kardiologijo pa bo za dokumentacijo zaprosila tudi protikorupcijsko komisijo.

Prav tako bo preiskovalna komisija zaprosila za vpogled v spise v zvezi s postopki, ki naj bi bili vodeni na okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani v povezavi s kirurgom Robertom Blumauerjem.

Poslanke in poslanci so na današnji seji sprejeli tudi dopolnitev dokaznega sklepa v zvezi z zaslišanjem prič.

Pričakujejo dokumentacijo

Komisija je sicer danes ugotovila, da nekateri organi, ki so jih zaprosili za posredovanje dokumentacije, te do roka niso oddali. Dokumentacijo komisija pričakuje danes, če je ne bo prejela, jih bo pozvala, da to storijo v roku petih dni. Če tudi po tem roku od organov komisija ne bo prejela dokumentacije, pa bo opravila zaseg dokumentacije.

Predsednica preiskovalne komisije Jelka Godec je ob tem ugotovila, da so se na poziv preiskovalne komisije hitro in učinkovito odzvali zdravniki. Člane komisije pa je danes pozvala tudi k pomoči pri vzpostavitvi stika zIgorjem Gregoričem, saj je bil eden od glavnih akterjev pri vzpostavitvi Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB). Stika z njim po uradno pridobljenih podatkih namreč komisija ni mogla vzpostaviti.

Parlamentarna preiskovalna komisija je sicer na prvi seji 1. februarja določila 57 prič, s katerimi bo opravila pogovor, ter katero gradivo v zvezi z otroško kardiologijo bo zahtevala od 19 pravnih in fizičnih oseb.