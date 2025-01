Zdravniki stavkajo že eno leto

Na ministrstvu za zdravje pa poudarili, da si vladna pogajalska skupina prizadeva in želi, da se pogajanja v čim krajšem času zaključijo s sklenitvijo sporazuma o razrešitvi stavkovnih zahtev. Vlada je namreč v okviru centralnih pogajanj realizirala že večino zahtev Fidesa, so dodali.

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so poudarili, da so vsebinski pogovori z vladno pogajalsko skupino ves čas konstruktivni. Pogajanja se tako nadaljujejo z obravnavo začrtanih vsebin nerešenih stavkovnih zahtev in aktualnih tem. Spora med vlado in sindikatom namreč ni razrešila niti lanskoletna mediacija.

Spomnimo. Sindikat Fides je po enodnevni opozorilni stavki splošno stavko začel 15. januarja lani. V sindikatu so ob napovedi stavke med drugim izrazili željo po sklenitvi dveh aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, v katerih bi določili karierno pot zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij z dvigom plač starejšim zdravnikom.

Kot razlog za stavko so izpostavili dva sporazuma z vlado. Prvi podpisan sporazum, s katerim se je vlada zavezala, da bo do 1. aprila 2023 oblikovala ločen plačni zdravstveni steber, je bil sklenjen oktobra 2022, drugi sporazum pa januarja 2023. Podpisana sporazuma, ki nista bila realizirana, določata pravico do plačane stavke, so poudarili v zdravniškem sindikatu.

Stavka se je nekoliko zaostrila marca lani, ko se uveljavili umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo. Natančno število zdravnikov, ki so umaknili soglasja, ni znano. V nekaterih bolnišnicah je del zdravnikov sicer kasneje zopet podpisal soglasja. V Fidesu pa so ob tem opozorili, da številni zdravniki tudi po koncu stavke soglasja ne bodo več podpisali.

Zelo je odmevalo tudi dogajanja na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča, kjer zdravniki v edini slovenski ambulanti za voznike s posebnimi potrebami več tednov niso opravljali pregledov za podaljšanje vozniških dovoljenj invalidov. Po številnih pozivih so preglede vnovič začeli izvajati.

Bolniki najdaljše zdravniške stavke v zgodovini Slovenije danes tako rekoč ne občutijo. Vlada je namreč najprej z uredbo, nato pa z novelo zakona o zdravniški službi razširila seznam storitev, ki jih morajo zdravniki izvajati med stavko.