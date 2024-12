Zdravniki v javnih zavodih bodo lahko delali izključno v javni mreži

V osnutku novele zakona o zdravstveni dejavnosti piše, da bi zdravnik, ki je zaposlen v kliničnem centru, lahko sicer delal tudi v drugi javni bolnišnici ali pri koncesionarju, sklenil bi lahko delovno razmerje v obliki dopolnilnega dela ali s podjemno pogodbo, vendar pa dela zunaj javne mreže ne bi smel opravljati, poroča TV Slovenija, ki ob tem dodaja, da Strateški svet za zdravstvo besedilo zakona sicer še lahko spremeni.

Nacionalna televizija je ob tem povzela predsednico zdravniške zbornice Bojano Beović, ki pravi, da je verjetno smiselno, da se meri, koliko posamezni zdravnik naredi, a ob tem opozarja na pasti, saj da so zdravniške storitve lahko zelo različne. Prepričana je, da je zakon treba usmeriti v to, da bodo zdravniki in drugi zdravstveni delavci bolj motivirani za delo.

Podobno je tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel pojasnila, da želijo zdravnike in zdravstveno osebje motivirati, da ostanejo v javnih zdravstvenih zavodih. Kot pravi, je bil eden glavnih razlogov za pripravo novele to, da primanjkuje zdravstvenega osebja, ki raje odhaja v zasebni sektor in dela po različnih pogodbah, ki so davčno ugodnejše.

Da ministrstvo zavlačuje s pripravo zakona, ki privatizira zdravstvo, medtem pravijo v iniciativi Glas ljudstva, ki še naprej podpira ločitev javnega in zasebnega zdravstva in vlado poziva, naj izpelje reformo.