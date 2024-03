Zdravniki v URI Soča bodo začeli izvajati preglede za vozniška dovoljenja za invalide

"To odločitev smo sprejeli kljub temu, da zdravstveni inšpektorat in inšpektorat za delo nista ugotovila nobenih nepravilnosti. Vlada naj tega ne razume kot korak nazaj, ampak korak naprej. Kajti zdaj nas ne bodo imeli več česa obtoževati in bo postalo jasno, da ves čas nam in javnosti podajajo prazne fraze brez iskrenega namena rešitve slovenskega javnega zdravstva," pravijo.

"Zato smo se v sindikatu Fides in stavkovnem zboru zdravnikov na URI Soča skupno odločili, da tamkajšnji stavkajoči zdravniki omilijo svoje stavkovne aktivnosti na način, da bodo zdravniški pregled za potrebe vozniškega dovoljenja lahko opravili vsi," so zapisali v sporočilu za javnost in pojasnili, da bodo preglede torej lahko opravljali tudi tisti, stari med 18 in 65 let.

Trdijo, da od predsednika vlade in ministrice za zdravje niso prejeli niti enega odgovora. "S čimer so nam v resnici povedali vse – obljube, ki jih dajejo, so brezpredmetne. Obljube o zdravstveni reformi v predvolilnem času, obljube na naših pogajanjih in prepričani smo, da so takšne tudi obljube, ki jih dajejo ostalim sindikatom," dodajajo.

URI Soča: Vsi pacienti bodo obravnavani v dveh tednih

Oglasili so se tudi v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča (URI Soča). Kot so zapisali v sporočilu za javnost, "bodo kljub dejstvu, da delo v URI Soča ves čas stavke poteka v skladu z veljavno zakonodajo in da s tem povezani inšpekcijski pregledi niso zaznali neskladnosti ali kršitev, so se za to odločili, ker svojim pacientom ne želijo povzročati dodatnih težav na področju, ki za marsikoga pomeni pomemben način samostojnosti in aktivnega življenja".

Kot so pojasnili, bodo od ponedeljka, 18. 3. 2024, delovale tri ambulante za voznike s posebnimi potrebami, ob obstoječih dveh še ena dodatna. Načrtujejo, da bi bili vsi pacienti, ki v preteklih tednih niso prišli do pregleda, obravnavani v dveh tednih. Naročanje pacientov, ki jih je okrog 20, se bo pričelo še ta teden.

Kot dodajajo, zdravniki na URI Soča sicer še naprej podpirajo stavkovne aktivnosti Fidesa in delujejo v skladu z Zakonom o stavki. To pomeni, da se v bolnišničnih oddelkih sprejemajo vsi pacienti, stari do 18 in nad 65 let, in tisti, ki so direktno premeščeni iz bolnišnic (ne glede na starost). V ambulantah so pregledani vsi naročeni pacienti, stari do 18 in nad 65 let, opravljeni vsi triažni pregledi, izvedeni posegi, pri katerih bi opustitev obravnave lahko privedla do poslabšanja zdravstvenega stanja (npr. zdravljenje spastičnosti), in pregledani vsi naročeni prednostno na ocenjevalno triažni postopek v ambulanti za kronično bolečino. Vse druge zdravstvene storitve v URI Soča potekajo nemoteno (področja fizioterapije, delovne terapije, logopedije, ortotike in protetike, psihologije, socialnega dela in zdravstvene nege).

Pred dnevi smo poročali o tem, kaj konkretno je za invalide pomenila odločitev ambulante za voznike invalide v Soči v Ljubljani, da invalidom ne bo podaljševala vozniških dovoljenj. Igor Plohl, slovenski mladinski pisatelj in geograf, se je bal, da bo ostal celo brez službe.

"Mnogi invalidi so že ostali brez vozniškega dovoljenja. Ko bom brez njega ostal tudi sam, bom zelo verjetno neopravičeno izostal od dela. Mogoče bom izgubil celo službo. Na avtobus ne morem, ker iz Lenarta v Maribor ne vozijo takšni, ki bi bili prilagojeni za invalide na invalidskih vozičkih," je v svojem zapisu opozoril na položaj, v katerem se je znašel zaradi stavke.