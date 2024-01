Zdravniki v zaostritev stavke, nadaljevala se bodo pogajanja

Zdravniki in zobozdravniki so minuli ponedeljek začeli stavko, ki bo trajala do preklica. Zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.

V minulem tednu sta se sicer večkrat sestala Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vladna stran, a pogajanja niso prinesla napredka, saj strani nista uspeli doseči stavkovnega sporazuma. Vlada njihove zahteve označuje kot nemogoče. Neuradno naj bi poleg treh plačnih razredov za starejše zdravnike Fides zahteval še dodatnih sedem razredov, kar bi pomenilo tudi do 5000 evrov več.

Iz sindikata Fides so se že odzvali in sporočili, da je večina razkritih vladnih podatkov spretno vzeta iz konteksta z namenom diskreditacije njihovih legitimnih – že dogovorjenih in podpisanih – stavkovnih zahtev. Kljub temu pa niso uspeli zagotoviti predstavnika, ki bi v našem studiu pojasnil kakšne so njihove zahteve. Fides pravi še, da se ob takšnem odnosu vlade o vsebini ni mogoče pogajati, saj bi bila povsem nezavezujoča.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je minuli teden dejala, da je stavka Fidesa sicer zakonita, a da je dejstvo, da za paciente ni dobra, saj omejuje dostopnost pacientov do zdravstvenih storitev in dodatno podaljšuje že tako dolge čakalne dobe. Fides medtem pravi, da odgovornost za to nosi vlada.