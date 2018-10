Zdravnikom neupravičene napotitve k specialistom ne bo treba plačati

K razveljaviti tega sklepa je Zdravniška zbornica Slovenije že februarja pozvala vlado Mira Cerarja . Takrat so opozorili, da je sklep, ki je bil del aneksa k splošnemu dogovoru za leto 2018, nezakonit in škodljiv za bolnike.

Partnerji v zdravstvu so se sami dogovorili o programih za skrajševanje čakalnih dob v višini 27,5 milijona evrov od 35 milijonov evrov, ki so na razpolago iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato je vlada odločala le o petini sredstev. Odločili so se, da s slabimi šestimi milijoni dodatno okrepijo zobozdravstvo za mladino in odrasle, dispanzer za žene, splošne ambulante, ambulante za klinično psihologijo, pediatrijo, ortopedijo, urologijo itd. so sporočili.