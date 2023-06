Zdravnikom še vedno plačilo po realizaciji, a le za izbrane storitve

Na podlagi realizacije začasnih ukrepov iz 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) in opravljenih analiz se je pridobilo podatke o izkoriščenosti in odzivanju zdravstvenega sistema na ukrep, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje države v smeri prilagoditve ukrepa iz osnovnega zakona.

Predlog zakona izrecno določa, da ZZZS predlagani nabor izbranih vrst zdravstvenih storitev posreduje ministru za zdravje. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa bo lahko pridobi tudi mnenje Zdravstvenega sveta, kot najvišjega posvetovalnega organa ministra za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Ukrep se skladno s predlogom preoblikuje in usmerja k točno določenim zdravstvenim storitvam, kjer so čakalne dobe najdaljše in je zdravstvena korist največja, posledično pa se prilagaja dejanskim razmeram v zdravstvenem sistemu.