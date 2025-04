Zdravniške napake: 'Ukrepi, ki so na voljo prizadetim, nezadostni'

Spomnimo še na odstranitev želodca napačnemu bolniku ter na mamico, ki so ji med operacijo odkrili, da nima tumorja, temveč kirurško gazo v predelu levega jajčnika, ki so jo malomarno pustili v njenem telesu po carskem rezu. Zaradi napačne obravnave pri zdravljenju žolčnih kamnov v ptujski bolnišnici je umrla Sonja Golc. "Podjetje sva imela, dva otroka ... ne moreš se sestaviti," je januarja o boleči izkušnji povedal njen mož Jernej Golc .

Ni se zgodilo prvič - pred osmimi leti so takrat 3-letnemu Julijanu menjali elektrodo srčnega spodbujevalnika. Da je bila na Pediatrični kliniki storjena zdravniška napaka, je pritrdilo sodišče, a to družini ne prinaša olajšanja, deček nikoli več ne bo hodil, govoril.

Napake in iskanje pravice, kar družini oziroma bolniku skoraj nikoli ne more povrniti tistega, kar je napaka osebja vzela. "Ukrepi, ki jih ima na voljo (pacient, op. a), so v primeru napak nezadostni - predvideno je pisno ali ustno opravičilo, povračilo stroškov do 300 evrov, strokovni nadzor ter pravica do drugega mnenja," pojasnjuje zastopnica pacientovih pravic Irena Žagar.

Za povzročeno škodo pa se lahko žrtev s tožbo obrača le na sodišče. "Za malomarno ravnanje pa je lahko tudi podano kaznivo dejanje," še dodaja Žagarejva.