Nadaljevanje pogajanj: sindikati verjamejo, da bo ministrstvo razumevajoče

Od vsega začetka pogajanj so se zdravstveni delavci in zdravniki prvič usedli za skupno mizo. Izkupiček pogajanj, na katerem so kot prvi besedo dobili zdravniki in zobozdravniki, ostaja skrbno varovana skrivnost, a jasno je, da zdravniška sindikalna stran ni najbolj navdušena. Pogovore pa precej bolj pozitivno vidijo ostali sindikati, saj da je ministrstvo končno spoznalo, da je zdravstvo skupnost tako zdravnikov kot ostalih zdravstvenih delavcev. Pričakovanja so tako visoka in verjamejo, da bo ministrstvo na jutrišnjih pogajanjih razumevajoče.