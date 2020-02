Zdravniška zbornica: Aktivno vlogo naj prevzamejo epidemiologi NIJZ

V zdravniški zbornici zato predlagajo, da se regijske vstopne točke raje organizira v okviru območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), torej zunaj prostorov zdravstvenih domov in enot nujne medicinske pomoči. Na teh vstopnih točkah bi aktivno vlogo prevzeli epidemiologi, ki bi se v vsakem posameznem primeru odločili glede nadaljnje obravnave. Zbornica še predlaga, da bi moralo biti vse osebje na vstopnih točkah dobro opremljeno z zaščitnimi sredstvi, organizirati bi bilo treba tudi ustrezno in pravilno jemanje brisov, diagnostike in usmerjanje oseb oziroma bolnikov glede na anamnezo in rezultat testiranja: torej, ali bodo pregledano osebo usmerili v bolnišnico, na zdravljenje na domu ali samoizolacijo ali karanteno, ko bo vzpostavljena.

"Takšno organizacijo, ki je zunaj obstoječih enot primarne zdravstvene dejavnosti, je nujno vzpostaviti, saj pacienti, ki sumijo, da so zboleli za koronavirusom, po odvzemu brisa na rezultat čakajo tri ure. Treba je poskrbeti, da se tisti, ki niso okuženi, ne okužijo med čakanjem na rezultat," pojasnjujejo na zbornici in dodajajo, da v zdravstvenih domovih in enotah nujne medicinske pomoči v večini primerov takih ustreznih izoliranih prostorov za karanteno ni na voljo. "Zdravniki se tudi sprašujejo, kako ravnati, če pacient, ko čaka na rezultate testa, zavrne čakanje v posebnem prostoru in uporabo posebne maske. Ali naj v takem primeru zaradi zaščite ostalih pacientov pokličejo policijo?" se sprašujejo.