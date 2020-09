Zdravniška zbornica: Grožnje, da bi sami krili stroške v primeru bolezni, ostro obsojamo

Na besede prof. dr. Boruta Štruklja s Fakultete za farmacijo, ki je na ponedeljkovi predstavitvi rezultatov predkliničnih testiranj slovenskega cepiva proti koronavirusu dejal, da bi moralo biti cepljenje prostovoljno, a da bi tisti, ki se ne bi cepili in bi kasneje zboleli za covid-19, morali sami nositi stroške zdravljenja, se je danes odzvala Zdravniška zbornica Slovenije. Stroški zdravljenja lahko sicer nanesejo do 25.000 evrov.

Da so grožnje, da bi sami krili stroške v primeru bolezni, skrajno neprimerne ter jih ostro obsojajo, so zapisali v sporočilu za javnost. "Takšno komunikacijo obsojamo, saj ne prispeva h gradnji zaupanja prebivalcev Slovenije v zdravstveni sistem in morebitne bodoče zaščitne ukrepe, kar je pri boju zoper COVID-19 nujno potrebno. Tovrstne izjave spodbujajo nezaupanje v ukrepe in že vnaprej še poglabljajo dvome v cepljenje, kar nas skrbi."

Dodajajo, da si v zbornici prizadevajo"razviti zrelo in odgovorno kulturo odločanja o cepljenju tako med zdravstvenimi delavci kot med prebivalci, s ciljem, da se dvigne raven precepljenosti". "Le na podlagi strokovne, spoštljive in argumentirane javne diskusije menimo, da lahko dosežemo, da bomo vsi neobvezna cepljenja, ki preprečijo hude posledice določenih bolezni – jemali resno in se zanje, če tudi bodo prostovoljna – tudi odločali."

Na ponedeljkovi novinarski konferenci je ekipa, ki na Kemijskem inštitutu razvija slovensko cepivo proti koronavirusni bolezni dejala, da so predklinična testiranja na miših pokazala obetavne rezultate. Ob tem je vodja skupine prof. dr. Roman Jerala opozoril ti rezultate predkliničnih študij pomenijo šele začetno stopnjo in da je do uporabe cepiva pot še dolga. Treba bi bilo namreč izvesti obsežne klinične študije ljudeh, vendar pa po njegovem mnenju nima smisla nadaljevati z razvojem tega cepiva, ko bo enkrat že na voljo varno in učinkovito cepivo proti novem koronavirusu. Vseeno pa ocenjuje, da so rezultati dobra popotnica za nadaljevanje raziskav, morda bodo dobra podlaga tudi za razvoj kakšnega cepiva za nov virus v prihodnosti.