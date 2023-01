Zdravniška zbornica napovedane reformne ukrepe ocenjuje kot pozitivne

Veseli jo, da je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan izpostavil, da je strokovnost zdravniškega dela v Sloveniji dobra in mednarodno primerljiva, pri marsikateri stroki tudi boljša. Je pa zdravstveni sistem v celoti skromen, kadrovske in finančne kapacitete so majhne, obstajajo organizacijske težave, digitalizacija pa je počasna, je dejala.

Spremembe, ki bodo temeljile na analizah, ukrepi, ki so bili že preverjeni v mednarodnem okolju, in iskanje širokega družbenega konsenza je garancija za uspeh napovedanih sprememb, je poudarila predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović , ki je dodala, da si zdravniki želijo svoje delo opravljati v boljših razmerah.

Strinja se z oceno ministra, da je v družinski medicini velik problem administracija in z njo povezane obremenitve zdravnikov. Administrativne obremenitve je treba zmanjšati, kar je povezano z digitalizacijo, je poudarila.

Tudi predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici Rok Ravnikar napoved zmanjšanja administrativnih obremenitev zdravnikov na primarni ravni. "Pričakujemo, da bo zdravnikom na primarni ravni zagotovljenega dovolj časa za pacienta, opolnomočen podporni tim, ki bo svoje delo opravljal z lastnimi kompetencami in polno odgovornostjo, in možnost opravljanja hitre diagnostike," so njegove besede v sporočilu za javnost povzeli pri zbornici.

Beović: Ministrstvo in stroka bosta morala pri določanju števila razpisanih specializacij sodelovati

Minister je opozoril tudi na upad števila diplomantov medicine in hkratno povečanje števila zdravniških specializacij. "Specializacije so pristojnost ministrstva, število mest razpiše minister oziroma ministrstvo in do povečanja števila mest za specializacijo je prišlo v trenutku, ko je ta razpis leta 2017 prevzelo ministrstvo," je poudarila Beović.

Ker je bilo razpisano veliko število mest, se je manj posameznikov odločalo za specializacijo družinske medicine in nekaterih drugih strok, ki se prav tako soočajo s kadrovskimi težavami, je pojasnila. Pri določanju števila razpisanih specializacij bo potrebno tesno sodelovanje med ministrstvom in stroko, meni.