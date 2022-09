Zdravniška zbornica: zdravniki so deležni groženj, žaljenja in fizičnega nasilja

Problematiko je predstavila Nena Kupčavar Guček, družinska zdravnica in vodja delovne skupine Ne dopuščajmo nasilja. Zdravniki so sicer v času pandemije večkrat opozorili, da so deležni napadov s strani nezadovoljnih pacientov. To je pokazala tudi anketa, ki jo je delovna skupina opravila med zdravniki in zobozdravniki.