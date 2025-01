Zdravniška zbornica proti skrajševanju postopkov za tujce

"Zdravniška zbornica Slovenije poudarja, da mora vsak kandidat, ki vstopa v slovensko zdravstvo, izpolnjevati enake pogoje in strokovne standarde, ne glede na to, ali je slovenski ali tuji državljan," so poudarili v zbornici.

Po veljavnem zakonu o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnikov in zobozdravnikov ustreznost tujih kvalifikacij preverja tričlanska strokovna komisija. Ta zagotavlja, da se v slovenski zdravstveni sistem vključujejo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Predlagani zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu pa bi to prakso prekinil. Namesto komisije naj bi strokovno presojo opravljal imenovani izvedenec, pri čemer ministrstvo ne bi bilo dolžno upoštevati njegovega mnenja, so opozorili v zbornici.

Prav tako bi se po njihovih navedbah opustila obvezna pridobitev mnenja ENIC-NARIC centra o primerljivosti izobraževalnih programov, kar bi dodatno zmanjšalo transparentnost in strokovnost postopka. Predlog zakona bi torej omogočil, da o kompetencah zdravnikov ne odloča več stroka, temveč vsakokratna oblast, so kritični v zbornici.

Predlog zakona sicer predvideva skrajšanje prilagoditvenega obdobja za tujce z 12 na osem mesecev z možnostjo podaljšanja, vendar to po navedbah zbornice ne pomeni bistvenih prihrankov časa. Ključno vprašanje, to je pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce, ki je zanje časovno najbolj potratno, pa po opozorilih zbornice ostaja nenaslovljeno. To pomeni, da predlagane spremembe ne bi rešile dejanskih administrativnih ovir, so dodali.

Predlog zakona po prepričanju zbornice prav tako ustvarja nevaren precedens. Slovenski zdravniki morajo pridobiti ustrezno izobrazbo in opraviti obsežen strokovni izpit, da lahko delujejo v slovenskem zdravstvenem sistemu. Po drugi strani pa bi predlagane spremembe tujim zdravnikom omogočile, da se vključijo v delo z bistveno manj pregleda in prilagajanja. Takšna ureditev bi po navedbah zbornice ustvarila neenakost ter zmanjšala ugled in vrednost slovenskih kvalifikacij.

"Zagovarjamo, da strokovno presojo še naprej opravljajo kompetentne komisije, ki zagotavljajo neodvisnost in kakovost. Ministrstvo za zdravje pozivamo, naj spremeni predlog zakona tako, da bo v ospredje postavilo kakovost in varnost pacientov," so navedli v zbornici. Slovensko zdravstvo mora po navedbah zbornice ostati temelj kakovosti in zaupanja. To je mogoče doseči le z ohranjanjem visokih strokovnih standardov. Skrajševanje postopkov za ceno strokovnosti pa po prepričanju zbornice ni rešitev.

Vlada je prejšnji teden potrdila predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij v zdravstvu. Predlog zakona bi poenostavil in predvsem poenotil postopke priznavanja tujih kvalifikacij. Postopki trenutno v povprečju trajajo devet mesecev. Predlog zakona pa bi jih po ocenah skrajšal na tri mesece, je pojasnila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.