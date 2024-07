Nasilje nad zdravstvenimi delavci: pijan pacient grozil na urgenci

"Predstavljajte si, da ste urgenco obiskali z majhnim otrokom, ki je morda padel v vrtcu, si poškodoval roko, ima zlomljeno roko, sedaj čakate na anestezijo, se pravi, da bo otrok tešč. In čakate ob verbalno agresivnem, žaljivem pacientu, ki razgraja poleg vašega otroka. Take obravnave si ni zaslužil ne vaš otrok ne vi ne nihče drug," opiše Fischinger. Posledic pa ni. Zato Zdravniška zbornica v okviru kampanje "Ne! nasilju v zdravstvu", tudi na stojnicah v zdravstvenih ustanovah po državi, zbira podporo za spremembo kazenske zakonodaje. Nasilje nad zdravstvenimi delavci bi preganjali po uradni dolžnosti.

Diplomirana medicinska sestra Eva Povirk je povedala, da je vse skupaj postalo psihično preveč naporno: "Vsi nam pravijo, da ne smemo nositi dela domov, ampak to gre vse z nami domov, podoživljamo. Vsi nam pravijo, poizkusi to sam pri sebi malo urediti, ampak včasih to ne gre." Zdravniki in sestre zaradi stresa pristanejo tudi na bolniški, kar ob že siceršnji kadrovski stiski prinaša dodatne težave. Prizadeti pa so tudi bolniki.

Minula sreda na ljubljanski kirurški urgenci je bila po besedah travmatologa Aleš Fischingerja zgolj še ena običajna sreda. "Zopet smo bili soočeni z nasilnim bolnikom, verbalno nasilnim, agresivnim tudi fizično, tako da so morali policisti uporabiti sredstva za pomiritev, se pravi, je bil vklenjen v lisicah," je povedal. Prisotnost policije je postala stalnica, ogroženo osebje se do njenega prihoda zapira v ambulante, delo zato trpi, nezadovoljstvo ostalih čakajočih, dnevno obravnavajo približno 200 poškodovancev, se še povečuje, pripovedujejo.

Svoj glas je oddala tudi Olivera Šterk, diplomirana medicinska sestra, in ob tem povedala: "Glas sem oddala zato, ker je to treba urediti, moramo biti zaščiteni!" S kampanjo so tik pred ciljem, bi pa nujnih 5000 podpisov za vložitev predloga verjetno zbrali že prej, če ne bi imeli težav zaradi stavke upravnih enot oziroma motenj na portalu e-Uprava. Obrnili so se tudi na državni zbor, a jim roka za zbiranje niso želeli podaljšati.

Nasilje nekaterih lahko pač prepreči le jasna prepoved, pravi infektolog in pisatelj David Zupančič. "Ne gre za to, da bi mi želeli, da ljudje sedijo v zaporih, da zapremo vse, sploh ne! Gre samo za to, da neko tako dejanje, ki ogrozi – konec koncev – življenje ljudi v čakalnici, ki upočasni cel proces dela na urgenci, kjer moramo biti vsi osredotočeni, mora biti sankcionirano. Bi morda ponudili neko dodatno stimulacijo, da se ljudje obnašajo kot ljudje," je povedal in zaključil, da k oddaji podpisa poziva, ker da moramo kot družba jasno reči, da se z nasiljem ne strinjamo in da se proti njemu tudi borimo.