Zdravniška zbornica s kazensko ovadbo zoper osebe, ki širijo sovražni govor

Mladi zdravniki so Zdravniško zbornico obvestili, da so se pod njihovo objavo na omrežju Facebook, v kateri so se po incidentu na celjski urgenci zavzeli za ničelno toleranco do nasilja, zvrstile številne sovražne izjave uporabnikov omrežja. Zbornica je zato podala kazensko ovadbo, saj menijo, da bi lahko določene izjave izpolnjevale zakonske znake kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

"Navedene izjave ne pomenijo le žaljivega stališča do konkretne skupine ljudi, temveč jih razumemo kot pozivanje drugih k sovraštvu, nasilju oziroma nestrpnosti do zdravstvenih delavcev. Avtorji namreč pozivajo k aktivnemu ravnanju in negativnim čustvom do zdravnikov ter zdravstvenega osebja," so poudarili na zbornici.

Zaradi sovražnih izjav so Mladi zdravniki na svojem profilu na Facebooku izrazili zgroženost nad komentarji in ščuvanjem k dodatnemu nasilju nad zdravstvenimi delavci. "Na ta način so bili avtorji spornih izjav opozorjeni na skrajno neprimernost svojih zapisov, vendar pa izjav do dne oddaje ovadbe niso odstranili. Poleg tega so se pod navedeno objavo zvrstile še druge sovražne izjave," so še dodali.