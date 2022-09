Zdravniška zbornica vladi: kljub obljubam sprememb v zdravstvu še ni

Med drugim so izpostavili, da so se na politike obrnili že pred volitvami ter jih tudi takrat že pozvali, da je razumevanje in vzdrževanje javnega zdravstva nuja, saj so v Sloveniji zaradi pomanjkljivosti v plačilnem sistemu tako bolniki kot zaposleni še vedno žrtve administrativnih omejitev, pomanjkljive in razdrobljene digitalizacije ter slabih pogojev za opravljanje zdravstvenih storitev.

Sistemske spremembe v zdravstvu so zato nujne, ob 100 dneh delovanja aktualne vlade opozarjajo na Zdravniški zbornici Slovenije. "Brez njih se stanje ne bo izboljšalo," so tudi jasni.

Na vlado so naslovili tudi kritiko poznih javnih objav interventne zakonodaje, ki je bila v nekaterih primerih dostopna šele na dan obravnave na vladi, s tem pa so v parlamentu onemogočili vključevanje strokovnih poklicnih druženj in drugih deležnikov.

"Prav tako zakonske spremembe napovedujejo predvsem podzakonske akte, ki spremenjeni zakonodaji ne sledijo pravočasno in so objavljeni tik pred začetkom njenega izvajanja, kar povzroča težave pri njihovi poenoteni uveljavitvi," so bili še jasni, k temu pa dodali, da bi morali biti podzakonski akti predstavljeni ali skupaj z interventnim zakonom ali pa vsaj 14 dni pred uveljavitvijo, saj se "v nasprotnem primeru izgublja dragoceni čas". Zato bodo lahko njihovo učinkovitost ocenili šele čez nekaj časa.

Kljub temu so na zbornici enotni – intervencijski zakoni prinašajo nujne, a zasilne rešitve. "Pogrešamo vsaj začetek sistemskih sprememb," so zato še enkrat izpostavili in dodali, da bi se morala njihova priprava zaradi dolgotrajnosti postopkov začeti že ob začetku mandata vlade, vanjo pa bi morali biti nujno vključeni tudi prebivalci, bolniki in strokovna javnost.

Kaj pravi vlada?

Vlada pa je v nasprotju s tem danes sporočila, da je z zavzemanjem za "krepitev socialne države, javnega zdravstva, s pomočjo prebivalstvu in gospodarstvu v negotovih razmerah" zadovoljna. Prepričani so, da se njihove predvolilne obljube uresničujejo, so še zapisali ob praznovanju svojega delovanja.