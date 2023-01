'Potrebujemo konkurenco med zavarovalnicami'

V Koordinaciji zdravniških organizacij so se v izjavi za medije po seji zavzeli za dolgoročne rešitve v zdravstvu. Med njimi so našteli ohranitev standardov in normativov, izboljšanje plač zdravnikov in njihovega delovnega časa. Kljub slabemu stanju zdravstva po navedbah koordinacije zdravniki zagotavljajo visoko strokovnost obravnave. "Tretja svoboda, ki jo potrebujemo, je po našem mnenju konkurenca zavarovalnic, ki bodo z različnimi paketi izvajale zdravstvena zavarovanja," meni tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Igor Dovnik.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović je spomnila, da so razmere v slovenskem zdravstvu burne, kar da je posledica večdesetletnih zaostankov sprememb sistema, pa tudi drugih dejavnikov. Del težav po njenih besedah med drugim predstavljajo zdravniške plače, pa tudi organizacija dela in obremenjevanje zdravnikov z administrativnimi opravili. "Vendarle mislim, da se delajo kratkoročni in dolgoročni koraki, ki bodo zadeve rešili, ker smo prišli tako daleč, da jih je zdaj treba rešiti," je poudarila. Podpredsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Gregor Zemljič je spomnil na pomanjkanje zdravnikov: "Manjka najmanj 250 družinskih zdravnikov, manjka 1000 zdravnikov, če bi želeli doseči povprečje EU, če bi želeli doseči standard Nemčije ali Avstrije, je ta številka še bistveno večja."

icon-expand Zdravniki še vedno zagotavljajo zelo visoko raven strokovnosti, meni podpredsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Gregor Zemljič. FOTO: Dreamstime

Kljub temu zdravniki po njegovi oceni zagotavljajo zelo visoko raven strokovnosti. Ob tem je dodal, da si tudi zdravniki želijo delati po evropski direktivi do največ 48 ur tedensko ali celo manj. Zdravniki si po njegovih besedah namreč zaslužijo počitek, predvsem da bi bili ustrezno spočiti in zmožni zagotavljati visoko raven obravnave. Ob tem je poudaril, da standardi in normativi za zdravnike veljajo zaradi varnosti bolnikov. Predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina je izpostavil, da so v društvu prek strokovnih svetov varuhi zbirke standardov in normativov, ki jih je avtonomno sestavila stroka. Ob tem je ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana pozval, naj podaljša rok za pripombe na predlog nacionalne strategije kakovosti in varnosti v zdravstvu, ki se izteče v petek.

Želijo si namreč, da bi bila strategija temelj, na katerem bo grajen varen zdravstveni sistem, ki bo še naprej primerljiv z evropskimi državami. "Potrebujemo konkurenco med zavarovalnicami" Tajnik Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Igor Dovnik je dejal, da morajo bolniki svobodno izbirati, kje se bodo zdravili, a prav tako svobodo izbire, koliko in v kakšnem delovnopravnem položaju bodo delali, potrebujejo tudi zdravniki. "Tretja svoboda, ki jo potrebujemo, je po našem mnenju konkurenca zavarovalnic, ki bodo z različnimi paketi izvajale zdravstvena zavarovanja," je dodal. Ob tem je poudaril, da so zdravniki in zobozdravniki zasebniki in koncesionarji del rešitve, in ne problema slovenskega zdravstva.