Pirnat po obtožbah Svobode: Volil sem Goloba, pa sem globoko razočaran

V kabinetu predsednika vlade so se oprli na njihove neuradne informacije, da je zbornica pri Pirnatu naročila pravna mnenja glede zdravstvene novele, ki jo vladajoči vidijo kot najbolj pomemben del zdravstvene reforme. V zbornici pa danes: to ne drži. In še, "da so poglede na novelo na njihovi spletni strani res delili številni strokovnjaki, tudi Pirnat, a jim honorarja za to niso izplačali," na očitke odgovarjajo v Zdravniški zbornici Slovenije.

"Volil sem Goloba, pa sem globoko razočaran"

Pri kritiki Pirnat sicer ostaja. Prepričan je, da na Gregorčičevi koncepta nedovoljenega sprejemanja daril ne razumejo. "Trdijo, da ni prišlo do darila, ker se ne ukvarja Subotič s turistično dejavnostjo. Če vam jaz dam zlatnik, tudi če se s tem ne ukvrjam, je to darilo."

Pravi, da je kritiziral tudi prejšnjo vlado, kritika je po njegovem mnenju bistven del demokratičnega procesa. "To je v bistvu zavržno. Namesto, da bi kritiko vsebinsko poskušali obrazložiti, zavrniti, vsaj pojasniti ljudem, do česa je prišlo, se zdaj sprenevedajo."

"Torej to, da sodelujem z njimi na kakršnikoli pogodbeni podlagi, ali kako drugače odplačno, je laž. To ne drži," na trditve vladnega vrha o njem osebno Pirnat prav na tak način tudi odgovarja: "Iskreno povem zdaj javno, jaz sem volil Goloba, ker sem mislil, da bodo drugače ravnali, da bo vendarle prišel nekdo, ki bo spoštoval pravo, bo ravnal v skladu s pravili integritete. Pa sem globoko razočaran v tem pogledu, prvič nisem glasoval za desno usmeritev, kar sicer je moja temeljna politična, liberalna usmeritev."

In odziv predsednikovega kabineta. V dokaz tesnega poslovnega sodelovanja zdravniškega združenja in uglednega pravnika so predložili spletne objave in naročeno pravno mnenje iz leta 2017, iz časa Cerarjeve vlade.

V zdravniški zbornici so ponovili, da mnenj, objavljenih na spletu, pri nikomur niso naročali. In da minuto in pol dolge izjave tudi niso pravno mnenje. Pa da je pred osmimi leti zbornico vodila še Zdenka Čebašek Travnik, o takratnem zakonu o zdravstveni dejavnosti pa da so pravna mnenja poleg Pirnata spisali številni drugi strokovnjaki.