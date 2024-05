Zdravniški sindikat Fides in vlada nadaljujeta stavkovna pogajanja

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vlada sta prvič po neuspešni mediaciji nadaljevala stavkovna pogajanja. Trajala so več kot dve uri, še pred koncem srečanja pa so medijem sporočili, da pogajanj odslej ne bodo komentirali, prav tako ne bodo razkrili novih terminov. Pogajanja pa da nadaljujejo.