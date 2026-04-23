Slovenija

Konec bolniških staležev brez pregleda pri zdravniku

Ljubljana, 23. 04. 2026 19.17 pred 1 uro 4 min branja 53

Avtor:
STA D.L.
Zdravnik

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je sprejela ukrepe za uravnoteženo poslovanje v letih 2026 in 2027, s katerimi bi po ocenah ZZZS letno prihranili 84,9 milijona evrov. Sprejeli so tudi novelo pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki med drugim ureja uveljavljanje pravice do začasne zadržanosti od dela.

Ukrepi med drugim vključujejo predlog preoblikovanja splošnega dogovora v program obveznega zdravstvenega zavarovanja, vzpostavitev zakonske podlage, po kateri bi zavod lahko izvajal razpise za izvajanje izbranih zdravstvenih programov in tako skušal doseči nižje cene, ter zaostritev standardov kakovosti pri sistemu skupin primerljivih primerov, in sicer neplačevanje ponovnih sprejemov v bolnišnice s sedem na 28 dni. Predlagajo tudi postopno uvedbo financiranja zdravstvenih storitev na podlagi na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave.

FOTO: Shutterstock

Obvezno napotovanje h kliničnemu farmacevtu za osebe, ki jemljejo 10 ali več zdravil

Na področju zdravil predlagajo obvezno napotovanje h kliničnemu farmacevtu za osebe, ki jemljejo 10 ali več zdravil, uvedbo farmacevta predpisovalca na primer za določene kronične terapije, ko ne bi bil več potreben obisk pri zdravniku, ter uvedbo e-lekarne. 

Med predlogi so tudi uvedba sistemskega povračila za farmacevtske družbe, ki predvideva, da imetniki dovoljenja za zdravila zavodu povrnejo 40 odstotkov povečanja izdatkov za zdravila, znižanje reguliranih cen zdravil in uvedba portfeljskih popustov za zdravila. 

Med ukrepi so navedli še prednostno obravnavo bolnikov v bolniškem staležu, s čimer naj bi skrajšali stroške za nadomestila.

V razpravi so člani skupščine opozorili, da ukrepi ne smejo posegati v pravice zavarovancev, zato so sprejeli sklepa, da skupščina nasprotuje posegom v pravice zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo ter da nasprotuje posegom v obveznosti plačnikov prispevkov.

Preučili bodo posledice predlaganega interventnega zakona

Strokovnim službam ZZZS pa so s sklepom naložili, naj pripravijo analizo finančnih in vsebinskih posledic predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je v DZ vložil t. i. tretji blok strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica. Predsednica skupščine Martina Vuk je opozorila, da predlog vsebuje tudi ukrepe, ki bi vplivali na prihodke in odhodke zavoda.

Preberi še Sindikati nad predlog interventnega zakona: napovedujejo tudi stavko

V katerih primerih lahko zavarovanec ostane brez nadomestila?

Skupščina je na seji sprejela tudi novelo pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih med drugim usklajujejo z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva. Soglasje k noveli bo moral podati še minister za zdravje.

Vodja področja za odločanje o pravicah in medicinskih pripomočkih na ZZZS Ana Vodičar je pojasnila, da lahko zavarovanec ostane brez nadomestila plače, če opravlja pridobitno delo in če ne upošteva navodil o ravnanju v času bolniškega staleža. 

Za prvo kršitev navodil zavarovanec dobi opozorilo, če kršitev ponovi v obdobju petih let, pa pride do odvzema nadomestila, in sicer za največ 30 dni. Vodičarjeva je poudarila, da gre za neto odvzem nadomestila, kar pomeni da so prispevki in davki plačani, neto nadomestilo pa bo ZZZS izterjal neposredno od zavarovanca.

Novela podrobneje ureja tudi zadržanje izplačevanja nadomestila, in sicer če zavarovanec ne obvesti delodajalca ali izbranega osebnega zdravnika, da je zbolel, če se ne odzove vabilu na pregled k zdravniku, če ne ravna po navodilih za zdravljenje in če laičnemu kontrolorju onemogoči ali ovira opravljanje nadzora. 

Bolnik
Bolnik
FOTO: Shutterstock

Ni bolniškega staleža brez pregleda pri zdravniku

Uvajajo tudi nekaj novosti pri ugotavljanju začasne zadržanosti od dela, s katerimi želijo "povečati odgovornost zavarovanih oseb, ko se odpira oziroma podaljšuje bolniški stalež, in zahtevati od izbranih osebnih zdravnikov, da so pri odpiranju bolniškega staleža bolj skrbni in odgovorni".

Po novem bo moral zavarovanec najkasneje naslednji delovni dan ambulanti svojega osebnega zdravnika sporočiti razloge za bolniški stalež. Izjeme so hospitalizirani in zavarovanci na stacionarnem zdraviliškem zdravljenju, ki morajo bolniški stalež sporočiti najkasneje naslednji dan po vrnitvi domov.

Pomembna novost je tudi obvezni osebni pregled pri izbranem osebnem zdravniku najpozneje četrti dan od nastopa bolniškega staleža ter pred prvo podajo predloga za podaljšanje bolniške odsotnosti na ZZZS. Pregled bo moral opraviti tudi vsak, ki bo v treh mesecih več kot dvakrat na kratkem bolniškem staležu.

Če osebni pregled ne bo opravljen iz opravičljivih razlogov, se bolniški stalež ugotavlja na podlagi zdravstvene dokumentacije, s katero razpolaga izbrani osebni zdravnik. Če zdravnik na podlagi dokumentacije podaljša bolniški stalež, a bolnik ne opravi pregleda in za to nima opravičljivih razlogov, mora zdravnik obvestiti območno enoto ZZZS, ki bo sprožila postopke za zadržanje nadomestila.

Poslovanje

Skupščina se je seznanila tudi s poročilom o poslovanju ZZZS v obdobju januar–marec 2026. Zavod je pri obveznem zdravstvenem zavarovanju zabeležil skoraj 56 milijonov evrov primanjkljaja, pri dolgotrajni oskrbi pa skoraj 70 milijonov evrov presežka. 

Projekcija poslovanja v letu 2026, v kateri so upoštevali prejšnji teden sprejeto uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa kaže, da bodo leto končali s primanjkljajem v višini 13,7 milijona evrov pri obveznem zdravstvenem zavarovanju in presežkom v višini 38,3 milijona evrov pri dolgotrajni oskrbi.

ZZZS bolniški stalež zdravstveno zavarovanje nadomestilo plače zdravstveni sistem zdravstvo

KOMENTARJI53

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

300 let do specialista
23. 04. 2026 21.01
Da ne berem članka, verjetno kaj dobrega za nas kaj🤣
Odgovori
+1
1 0
športnik66
23. 04. 2026 21.00
Končno. Od kovida dalje je bilo dovolj, da je zaposleni samo kihnil v telefonsko slušalko in je dobil en teden dopusta. V povprečju smo Slovenci 21 delovni dni v letu na bolniškem!! Sedaj se bo to vsaj prepolovilo, ker je bilo pa prevarantov čisto preveč!
Odgovori
+1
1 0
prdara
23. 04. 2026 20.57
včeraj šel na gastroskopijo,poslednično sem moral biti odsoten iz službe.Nesem osebnemu zdravniku še isti dan potrdilo da sem bil na gosto in on mi reče da mi pripada štiri ure bolniške.Pa je šel en dan dopusta.Sramota kaj se fogaja
Odgovori
0 0
nastjamarko
23. 04. 2026 20.54
Levičarji skrajni čas da s.... z oblasti dovolj vas imamo zj.... ste zdravstveni sistem do konca. Upam da vam da jansa po p..
Odgovori
+1
1 0
Borec21
23. 04. 2026 20.52
Ptejemniki sovialne pomoči za nedoločem čad mladi zlasti ma Dolrnjskem pa nobeneha nafzora. Uvest da vdak dan sedijo v šotoru 8 ur in nič ne delajo če nomamo druge koristi bo policiji prizanešeno
Odgovori
+1
1 0
nemski_ovcar
23. 04. 2026 20.52
Pravilno...hipohondri na aparatih
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
23. 04. 2026 20.50
Ali niso rekli da bodo osebne zdravnike razbremenili birokracije ker jo je preveč ?
Odgovori
0 0
Colgate
23. 04. 2026 20.46
pravilno! podpiram
Odgovori
+1
3 2
AleksKritik
23. 04. 2026 20.45
Končno!!!...
Odgovori
+2
3 1
Ricola Swiss
23. 04. 2026 20.44
A bolniški list od veterinarja, tudi velja?
Odgovori
+1
2 1
EU Dig. Cenzura
23. 04. 2026 20.46
Ja samo za tebe.
Odgovori
+1
1 0
Hellcat
23. 04. 2026 20.43
"Ni bolniškega staleža brez pregleda pri zdravniku" HAHAHAHA...že sedaj čakaš na zdravnika nekaj dni, če ne več...sedaj pa podaljšujejo čakalne vrste še s tem da se hodijo vsi kazat !!
Odgovori
+0
3 3
EU Dig. Cenzura
23. 04. 2026 20.45
Cakalne vrste so pri specialistih ne pri osebnem zdravniku.
Odgovori
+1
2 1
Borec21
23. 04. 2026 20.54
Ma nemoj čakalna vrsta je pri obeh dokler specialist ne poda mnenja
Odgovori
0 0
Dr.Rugelj
23. 04. 2026 20.40
In ko bom imel recimo drisko - kako naj varno in neposrano pridem do zdravnika ???,,,kaj pa tisti,ki osebnega zdravnika sploh nimajo ?...vse skupaj je tole spet ena pogruntavščina nekega butastega dohtarja !...a niso zato uvedli več kontrol na domu ???...BUTALE
Odgovori
+3
6 3
EU Dig. Cenzura
23. 04. 2026 20.45
nene cisto vredu je. Javni sektor no vec v sluzbi!
Odgovori
+0
1 1
mario7
23. 04. 2026 20.38
Vikend bolnikom je odklenkalo
Odgovori
+8
9 1
Analist
23. 04. 2026 20.37
To bi moralo biti drugače... Tisti ki imamo povprečje bolniške manj od 5ih dni letno vrjetno ne bomo hodili po nasvet, da je treba piti čaj ko si prehlajen... Ampak ja očni smo spet tam.
Odgovori
+0
4 4
fljfo
23. 04. 2026 20.35
Evo spet dolge vrste za en virozni dan. En dan bolniske, drug dan pa dopust za pregled al kako?
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
23. 04. 2026 20.33
Spet neke birokratske fore
Odgovori
-3
2 5
Prelepa Soča
23. 04. 2026 20.33
Jaz sem sicer v penziji že leta, vendar, nikoli nisem razumel, da greš lahko na bolniško, brez, da te zdravnik vidi.
Odgovori
+7
10 3
_endrug
23. 04. 2026 20.43
Jaz sem bil zelo redko na bolniški, a nikoli nisem šel prvi dan. Če dobiš gripo, imaš tri dni vročino 39,5 st.C. A boš tak hodil k zdravniku? Kaj pa pregled na domu? Se pa strinjam, da zaradi prehlada ne ostajaš doma.
Odgovori
0 0
SkratKuzma
23. 04. 2026 20.47
In kako boš šel k zdravniku, če si tako bolan, da nisi za na cesto ? Ko pa si si pa tak že skoraj ali pa čisto zdrav ? Zaradi mene komot tako.... ampak samo vrste bojo daljše.
Odgovori
0 0
Pig Brother
23. 04. 2026 20.32
Janša bo te zakone takoj pobrisal...kaj te delajo to je noro. Oni 85 miljonov iščejo, za miljarde, kjer je sum da koruptivno izginejo se pa noben ne sekira...tko da...levi so totalna destrukcija>..
Odgovori
-2
2 4
Antena
23. 04. 2026 20.31
Za trgatev so eni in isti vedno na bolovanju in tako bo vedno
Odgovori
+5
5 0
Pig Brother
23. 04. 2026 20.31
To bo Janša vse skenslal, čist simpl. Kličeš zdravnika, poveš kaj ti je, reče to pa to naredi. Če je kaj takega, da mora pregledat te naroči. S tem bistveno skrajšuje vrste...
Odgovori
+2
5 3
