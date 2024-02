Zdravo in rodovitno sadno drevje

Oblikovanje in odstranjevanje vej izboljša videz in omogoča boljšo osvetlitev v notranjost drevesa. Prispeva k zdravju, pravilni rasti in boljšemu pridelku. Obrezovanje spodbuja rast novih poganjkov in cvetnih brstov, izboljša se velikost in kakovost plodov, ker so krošnje zračne pa se olajša tudi obiranje.

Kdaj se lotimo obrezovanja

Najboljši čas za obrezovanje sadnega drevja je odvisno od sorte. Jablane in hruško se obrezuje pozimi, ko so drevesa v fazi mirovanja. Idealno obdobje je od sredine ali pozne jeseni do zgodnje pomladi, še preden se začnejo brsti in cvetovi razvijati. Izogibajte se obrezovanju v času zmrzali ali padavin, da se drevo ne poškoduje. Koščičasto sadje kot so marelica, češnja, sliva in druge, se obrezuje tekom rasti, se pravi spomladi in poleti.

Uporabite ustrezno orodje

Uporabite obrezovalne škarje, žage ali električne obrezovalnike, da se izognete poškodbam drevesa. Orodje pred vsako uporabo dezinficirajte, da preprečite prenos bolezni z enega drevesa na drugega. Pred rezom preverite, da so rezila ostra in nudijo brezhiben rez. Po obrezovanju zaščitite rezane površine s smolo, da preprečite vdor bolezni ali škodljivcev.