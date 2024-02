Spodbujanje prvih pregledov, urgentne dejavnosti plačane po realizaciji

V uredbi predvidevajo tudi dodatna sredstva, ki jih na podlagi poziva lahko prejeme do 100 ambulant družinske medicine, ki se bodo odločile za dodatno opredeljevanje pacientov in nov standard dela, po katerem bo v tim vključena ena diplomirana medicinska sestra. "Z novim standardom ambulante želimo doseči celovito timsko obravnavo po protokolih za obravnavo bolnikov."

Glede primarne ravni je ministrica povedala, da z uredbo predvidevajo večjo možnost opredelitve pri izbranem osebnem zdravniku. "To omogočamo s tem, da specializantom družinske medicine v zadnjem, četrtem letniku, ki že lahko opredeljujejo paciente, dajemo svoj tim. Ta je popolnoma enak tistemu, ki ga imajo specialisti družinske medicine. S tem jim nudimo enako kakovost dela in prostor. Verjamem, da bodo s tem specializanti motivirani, da opredeljujejo svoje paciente."

"Uredba poleg tega, da skrbi za stabilnost sistema in zagotavlja izvajanje programov, zasleduje tri cilje: dostopnost, vzdržnost in kakovost zdravstvenega sistema. Ukrepi so usmerjeni na tri področja: na primarno raven, da ima vsak pacient na razpolago osebnega zdravnika, na specialistično ambulatno dejavnost, v okviru katere zmanjšujemo število nedopustno čakajočih in na področje t.i. prospektivnih programov, kjer optimiziramo obseg programa," je povedala Prevolnik Ruplova.

Vlada je sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letošnje leto. Uredba predstavlja ključni dokument ministrstva za zdravje, poudarja ministrstvo. Ministrica Valentina Prevolnik Rupel je povedala, da uredba določa, kaj in po kakšnih cenah se bo letos financiralo iz zdravstvene blagajne. Poudarila je, da je uredba pripravljena v sodelovanju z ZZZS in Združenjem zdravstvenih zavodov.

Glede ukrepov za zmanjšanje nedopustnega števila čakajočih in za skrajšanje povprečne dobe čakanja je dejala, da je ključen ukrep spodbujanje izvajanja prvih pregledov, kjer so za vsako specialnost določili minimalno število pregledov na osnovi podatkov iz preteklih let. "Prvi pregledi so tisti, ki pacientom omogočajo vstop v zdravstveni sistem." Tako je v uredbi pri vsaki zdravstveni dejavnosti določeno najnižje število prvih pregledov, ki jih bo morala vsaka ambulanta opraviti v letošnjem letu. Za ginekologijo je predvideno najmanj 2100 pregledov, za infektologijo 4085, za okulistiko 2615, za ortopedijo pa 3254.

Ministrica sicer priznava, da je možno je, da se bodo v okviru tega sicer podaljšale čakalne dobe na ostale posege, kontrolne preglede in nadaljnje obravnave. "Ampak pomembno je, da vsak pacient čimprej pride do prvega pregleda. To je bistvenega pomena za hitro in učinkovito zdravljenje. V kolikor bo izvajalec doseg minimalno število prvih pregledov, bomo ceno prvih pregledov dvignili za 30 odstotkov." Če zahtev ekipa ne bo dosegla, bodo izvajalcu odvzeli delež programa v višini deleža neopravljenega minimalnega števila prvih pregledov, vendar do največ 10 odstotkov.

Načrtovana je uvedba tako imenovanega faktorja relativno čakajočih, je pojasnila Prevolnik Rupel. Faktor bo prikazoval, koliko časa čaka posameznik na neko zdravstveno storitev glede na najdaljšo dopustno čakalno dobo pri določeni stopnji nujnosti. Faktor bo vključen v informacijske sisteme javnih zdravstvenih ustanov in jim bo pomagal pri naročanju pacientov na proste termine.

Uredba predvideva plačilo urgentne dejavnosti po realizaciji - torej vseh opravljenih storitev na urgenci. Plačilo po realizaciji je predvideno tudi za zobno protetiko in zobozdravstvo za otroke in mladino ter tudi vse druge zdravstvene storitve za otroke in mladostnike. Vse opravljene storitve bodo plačane tudi na področju gastroenterologije in celostne rehabilitacija za slepe in slabovidne.

Predvidena je širitev ambulant družinske medicine z 7,1 ekipo, pa tudi fizioterapije z dodatnimi 28 ekipami, dispanzerjev za mentalno zdravje z dodatnimi sedmimi ekipami, pri zobozdravstvu za odrasle pa je predvidena širitev z dodatnih 21,2 tima.

a ministrstvu ob tem načrtujejo tudi merjenje efektivne obremenitve nosilcev zdravstvene dejavnosti s strani izvajalcev. Hkrati želijo vodstvom zdravstvenih zavodov omogočiti samostojnost pri izvajanju programov.

Ministrstvo bo odločanje o tem, za kateri program lahko direktor sklepa podjemne pogodbe z lastnimi zdravstvenimi delavci, s sklepom preneslo na direktorje zavodov, ministrstvo pa bo v posebnem sklepu določilo kriterije, in sicer pozitivno poslovanje na programu in skrajševanje dobe čakanja oziroma števila nedopustno čakajočih. Programe, ki so v uredbi imenovani kot nacionalni prioritetni programi, bodo potrdili sveti zavodov.

Bodo pa na ministrstvu od vodstev zahtevali pripravo akcijskih načrtov za obvladovanje čakalnih vrst po posameznih oddelkih in izvajalcih.