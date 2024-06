Zdravstvena ministrica zadržana do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo

Medtem pa je ministrica iz kvote te stranke Prevolnik Rupel zadržana do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo. Poudarila je, da je pri treba gojenju in predelavi prepovedanih drog, vključno s konopljo v medicinske, upoštevati vsa določila konvencij Organizacije združenih narodov ter Enotne konvencije o mamilih in njene dopolnitve.

Volivci in volivke bodo lahko na nedeljskem referendumu izrazili svoje mnenje tudi glede možnosti dopustitve gojenja in predelave konoplje na območju Slovenije v medicinske namene ter glede dopustitve gojenja in posedovanje konoplje na območju Slovenije za omejeno osebno rabo.

Stroka opozarja na škodljive posledice uživanja konoplje, tudi Golob zadržan

Pri morebitni uveljavitvi referendumskega vprašanja, ki bi omogočilo gojenje in posedovanje konoplje za osebno rabo, je treba najti rešitve, ki bodo zmanjšala tveganje za zdravje posameznikov in celotne družbe - od porasta uporabe konoplje zlasti med mladimi, povečanja tveganj za duševne motnje, zastrupitev s konopljo, do tveganj za poslabšanje prometne varnosti in nesreč na delovnem mestu, so še sporočili z ministrstva za zdravje.

Na škodljive posledice uživanja konoplje za osebno rabo opozarja tudi zdravstvena stroka. Nacionalni inštitut za javno zdravje je na spletni strani zapisal, da ne drži, da uživanje konoplje nima negativnega vpliva na zdravje. Kot so zapisali, uporaba pripravkov iz konoplje običajno pospeši srčni utrip, vpliva na občutek tiščanja v prsnem košu in zniža krvni tlak. Poleg tega poveča tveganje za srčni infarkt.

Tudi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je sicer prejšnji teden dejal, da je zadržan do gojenja in posedovanja konoplje za osebno rabo. "Naj se ljudje odločijo, ali smo kot družba že zreli za to," je dejal. Se pa zavzema za gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene.