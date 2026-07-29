Zdravstvena postaja Štore zaradi izpada elektrike zaprta

Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma (ZD) Celje, štorska zdravstvena postaja danes ne obratuje zaradi načrtovanega izklopa električne energije. Začasno so zato prilagodili delo.

Bolniki, ki so bili naročeni na pregled ali drugo zdravstveno storitev, bodo o nadomestnem terminu obveščeni. Za neodložljive zdravstvene težave pa bodo zdravniki Zdravstvene postaje Štore ambulanto izvajali v prostorih ZD Celje, kjer bo neprekinjena zdravstvena oskrba.

Za dodatne informacije je uporabnikom na voljo tudi klicni center ZD Celje. V primeru življenjsko ogrožajočih stanj pa pristojni občanom svetujejo, naj pokličejo številko 112.