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Slovenija

Zdravstvena postaja Štore zaradi izpada elektrike zaprta

Štore, 29. 07. 2026 08.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Ambulanta

Zdravstvena postaja Štore je zaradi načrtovanih vzdrževalnih del na elektroenergetskem omrežju, ki jih izvaja Elektro Celje, zaprta. Za bolnike z nujnimi zdravstvenimi težavami bodo poskrbeli zdravniki, ki bodo delo opravljali v prostorih Zdravstvenega doma Celje, medtem ko bodo ostale naročene bolnike o novih terminih pravočasno obvestili.

 

Kot so sporočili iz Zdravstvenega doma (ZD) Celje, štorska zdravstvena postaja danes ne obratuje zaradi načrtovanega izklopa električne energije. Začasno so zato prilagodili delo.

Bolniki, ki so bili naročeni na pregled ali drugo zdravstveno storitev, bodo o nadomestnem terminu obveščeni. Za neodložljive zdravstvene težave pa bodo zdravniki Zdravstvene postaje Štore ambulanto izvajali v prostorih ZD Celje, kjer bo neprekinjena zdravstvena oskrba.

Za dodatne informacije je uporabnikom na voljo tudi klicni center ZD Celje. V primeru življenjsko ogrožajočih stanj pa pristojni občanom svetujejo, naj pokličejo številko 112.

Štore zdravstvena postaja ZD Celje izpad elektrike nujna medicinska pomoč

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