'Zdravstvena reforma predvidena za leto 2024. Do takrat gasimo požare'

Za leto 2024 je po besedah predsednika vlade Roberta Goloba predvideno, da se bo začela izvajati zdravstvena reforma. "Do takrat pa gasimo požare," je dejal v odgovoru na ustno poslansko vprašanje Ive Dimic iz NSi, ki jo je zanimalo, kaj bo storil, da bo glede na odhode zdravnikov iz zavodov v javni mreži vsem zdravstveno zavarovanim osebam zagotovljen hiter dostop do osebnega zdravnika in specialistov.

Za leto 2023 je napovedal spremembo delovne zakonodaje, s katero naj bi olajšali postopke privabljanja tako imenovanih belih ovratnikov v Slovenijo. Med slednjimi so tudi zdravniki. Ti postopki so namreč danes tako zapleteni, da zdravnike iz tujine prej odvrnejo od prihoda v Slovenijo kot pa obratno, je dejal. "Ti ukrepi bodo začeli zares delovati v prihodnjem letu, na polno pa v letu 2024," je napovedal.