Stroka in vrtci: cepljenje je najboljša zaščita proti nalezljivim boleznim

Zdravstvena stroka in vrtci poudarjajo, da je ne glede na to, kako se bo končala politična in pravna debata o novem predlogu zakona o nalezljivih boleznih, jasno, da je cepljenje najboljša zaščita pred nalezljivimi boleznimi. Stroka opozarja tudi, da so še zlasti nevarni ošpice, rdečke in mumps, ljudem pa polaga na dušo, naj se cepijo tudi proti gripi in proti koronavirusu, ko cepivo bo, pa čeprav to ne bo obvezno.