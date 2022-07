Zdravstvena stroka od odločevalcev zahteva vključenost. 'Kadra ni dovolj'

Da je zdravstvenega kadra v zdravstveni negi dovolj, je ocenil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, ki se je ob tem skliceval na številke. Vendar pa v Zbornica - Zvezi so nad njegovo izjavo presenečeni in se sprašujejo, katere številke to kažejo. Njihovi podatki namreč kažejo ravno nasprotno, da je kadra premalo ter da se bodo stvari na tem področju še poslabšale, "če država ne bo sistemsko pristopila k reševanju težav". V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja ob tem od vlade zahtevajo vključenost v odločanje. Kot so opozorili, besedila predloga Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema namreč niso prejeli: "Prav zaradi takšnega ravnanja je socialni dialog v preteklem letu zamrl."

Odprto pismo ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu so v Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornici - Zvezi) začeli s sklicevanjem na ministrove besede, da je zdravstvenega kadra v zdravstveni negi dovolj. Da podatki Zbornice – Zveze kažejo ravno nasprotno - da je kadra v zdravstveni negi premalo in da so izvajalci, ki so v zdravstvenem sistemu, zaradi manka kadra preobremenjeni, poudarjajo. Na pomanjkanje kadra pa kažejo tudi "številni neuspešni razpisi za prosta delovna mesta, ki jih objavljajo tako zdravstveni in socialnovarstveni zavodi, ki ne zmorejo nadomestiti že zgolj upokojitev izvajalcev in izvajalk zdravstvene in babiške nege". Ob tem poudarjajo, da so ravno v obdobju, ko se je začela upokojevati najštevilčnejša generacija medicinskih sester. "Tako bo nenadomeščenih upokojitev v prihodnje še več, če država ne bo sistemsko pristopila k reševanju težav v zdravstveni negi."

icon-expand 'Nenadomeščenih upokojitev bo v prihodnje še več, če država ne bo sistemsko pristopila k reševanju težav.' FOTO: Shutterstock

Zbornica - Zveza ob tem še izpostavlja, da so obstoječi kadrovski standardi in normativi v zdravstveni negi stari že skoraj 40 let in da že zdavnaj ne zadoščajo trenutnim potrebam pacientov. "Koliko kadra zdravstvene in babiške nege v slovenskem zdravstvenem sistemu glede na današnje potrebe pacientov zares potrebujemo, bo natančno mogoče izračunati šele, ko bodo sprejeti novi kadrovski standardi in normativi, temelječi na današnjih potrebah pacientov, ki so bistveno drugačne kot pred skoraj 40 leti," še pravijo. Prepričani so, da težav na področju zdravstvene in babiške nege ni mogoče uspešno in dolgoročno rešiti brez vključitve stroke zdravstvene in babiške nege, zato od zdravstvenega ministrstva pričakujejo, da jih vključi v reševanje težav. Da mora pri reševanju težav politika sodelovati s stroko, so jasni tudi v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja. Da Ekonomsko socialni svet kot pomemben deležnik sodeluje pri pripravi predpisov že pred začetkom javne obravnave in med njo, posamezne zakone, ki vplivajo na ekonomski in socialni položaj ljudi pa mora obravnavati pred sprejetjem teh zakonov na vladi: "Le na ta način se v praksi kaže dejanski pomen socialnega partnerstva in socialnega dialoga ter enakopravnost vseh treh strani, zastopanih v ESS - vlade, sindikatov in delodajalskih organizacij."