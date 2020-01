Zdravstvene delavce skrbi za zdravje ljudi na območju anhovskega Salonita

Arso še vedno odloča o tem, ali bo cementarna Salonit Anhovo v prihodnje lahko sežigala še več ton odpadkov kot jih že zdaj. A zdravniki in zobozdravniki Goriške opozarjajo, da bi to lahko še dodatno vplivalo na zdravje okoliških prebivalcev, zato odgovorne pozivajo, naj bodo pri svojih odločitvah previdni.

Anhovski Salonit je bil v preteklosti največji uporabnik azbesta, od prepovedi uporabe te nevarne snovi pa proizvaja le cement. A poleg tega v cementni peči poleg osnovnega goriva sežiga tudi nenevarne in nevarne odpadke. Delež odpadkov je bil najprej majhen, v zadnjih letih pa je narasel na okrog 60 odstotkov. Količina sosežiganja odpadkov je trenutno 109.000 tona na leto, če bi Agencija RS za okolje (Arso) dala zeleno luč, pa bi se količina lahko zvišala na 135.000 ton na leto.

Salonit Anhovo FOTO: Aljoša Kravanja

A ker gre za industrijsko območje, trpi tudi okolica in predvsem njeni prebivalci. Na to opozarjajo tudi zdravniki in zobozdravniki Goriške ter Zdravniška zbornica Slovenije, ki odgovorne pozivajo k bolj odgovornemu pristopu do okoljske problematike in še posebej potencialnih vplivov onesnaženega okolja na zdravje ljudi v srednji Soški dolini. "Po podatkih Kliničnega inštituta MDPŠ je bilo v obdobju od leta 1998 do 2016 na tem območju potrjenih 128 mezoteliomov, 65 pljučnih rakov, 500 primerov azbestoze in 1773 primerov plevralnih plakov, 324 drugih zaposlenih pa je imelo priznano poklicno bolezen zaradi azbesta že pred letom 1998 na IK," pojasnjujejo zdravniki in zobozdravniki ter zdravniška zbornica.

Poziv odgovornim je do zdaj podpisalo čez 140 zdravnikov in zobozdravnikov širše Goriške regije, v zadnjih dneh pa tudi več deset kolegov iz drugih območij Slovenije (zbiranje podpisov sicer še teče).

Omenjeni tudi opozarjajo, da trenutna zakonska ureditev dovoljuje pri sosežiganju odpadkov nekajkrat večje emitacije nekaterih nevarnih snovi v zrak v primerjavi s sežigalnicami. "Tako so na primer z okoljevarstvenim dovoljenjem Salonitu Anhovo dovoljeni dvakrat do petkrat večji izpusti nekaterih nevarnih snovi. Poleg tega so velikokrat tudi količine dimnih plinov iz industrijskih obratov večje od tistih v sežigalnicah, kar pomeni večjo skupno količino izpustov. Ob tem je potrebno opozoriti še na to, da meritev nevarnih snovi v izpustih ne izvajajo neposredno državne institucije, ampak so prepuščene pooblaščenim izvajalcem, ki jih izbere in plača vsak posamezni onesnaževalec.«

Salonit Anhovo FOTO: Aljoša Kravanja