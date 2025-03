Zdravstvenemu domu Tolmin grozi kolaps nujne medicinske pomoči

Po trenutno veljavnem zakonu o zdravstveni dejavnosti zasebne zdravstvene dejavnosti ni mogoče opravljati na področju dejavnosti nujne medicinske pomoči. Ta se zagotavlja s polnim delovnim časom, dežurstvom, pripravljenostjo ali kombinacijami teh oblik dela. Kot je Primož Uršič pojasnil na današnji novinarski konferenci, pa si lahko manjši zdravstveni domovi pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči, pa tudi specialističnih ambulant, v katerih zdravniki ne delajo v polnem obsegu, pomagajo le z zunanjimi pogodbenimi sodelavci.

Proti tistim zunanjim sodelavcem, ki imajo statuse samostojnih podjetnikov, je v minulih dneh ukrepal zdravstveni inšpektorat, je dejal Uršič. V ZD o tem sicer niso bili obveščeni. So jim pa zdravniki sami sporočili, da so od inšpekcije prejeli opozorila, da bodo v primeru nadaljnjega opravljanja dejavnosti proti njim ukrepali z odločbo o prepovedi dela.

Zato so ti, pa tudi nekateri drugi zdravniki, odpovedali sodelovanje z ZD Tolmin. Če ne bi reorganizirali urnika, bi dežurnih zdravnikov za nujno medicinsko pomoč zmanjkalo že danes, je dejal Uršič. Neizogibno pa so zaenkrat uspeli podaljšati za teden dni, do 20. marca. Z zunanjimi sodelavci je skoraj izključno pokrit nočni čas ter sobote in nedelje, je pojasnil direktor.

V ZD Tolmin po besedah Uršiča ministrstvo za zdravje na situacijo opozarjajo že dlje časa. Že pred tem so nujno medicinsko pomoč zagotavljali z nadurami in delom tudi tistih zdravnikov, ki jim ne bi bilo treba dežurati. V prvih treh mesecih so tako zdravniki nabrali za celo leto dovoljenih nadur, je bil konkreten Uršič. Ministrstvo jim doslej ni hotelo ali znalo pomagati, razen ustnih komentarjev, da je situacija res nevzdržna, je dejal.