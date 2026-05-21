Zdravstveni delavci odslej brez možnosti sklepanja pogodb z javnimi zavodi

Mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je veljala za ključni zakon zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem pa se izteka prehodno obdobje, po katerem se začne uporabljati večina njenih določb. Ena takih je prepoved sklepanja pogodb javnih zdravstvenih zavodov z zdravstvenimi delavci, ki delujejo kot samostojni podjetniki. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović meni, da bo ta omejitev vplivala predvsem na manjše zdravstvene zavode, kjer si z zdravniki iz drugih zavodov pomagajo v specialističnih ambulantah in dežurni službi. "Sklepanje pogodb s fizičnimi osebami pomeni drugačno davčno situacijo in je vprašanje, če se bodo pod novimi pogoji vsi zdravniki odločili za nadaljevanje dela, ali pa bodo pretehtali, da je plačilo prenizko in bodo to delo odpovedali. To se lahko zgodi," je povedala.

Zdravstvo FOTO: Shutterstock

S takimi težavami bi se lahko soočili v nekaterih zdravstvenih domovih, kar so občine v preteklosti reševale z nekoliko večjimi plačili. "To pa je bistveno dražje. Nenavadno je, da se taka določba uveljavlja v zdravstvu, medtem ko druge javne ustanove v državi lahko poslujejo s samostojnimi podjetniki, ob tem pa bi morali v zdravstvu paziti, da se sredstva porabljajo racionalno," je prepričana. Da je ukrep povzročil nekaj nezadovoljstva, je za STA pritrdila tudi predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjana Jevševar. Obenem pa je pojasnila, da je prehod na podjemne pogodbe potekal nemoteno. Dodala je, da določena skupina zdravnikov predvsem na primarni ravni podjemnih pogodb v pričakovanju uveljavitve interventnega zakona za razvoj Slovenije sicer noče več podpisovati. Ob tem so morali koncesionarji do danes uskladiti izvajanje dejavnosti z novelo ter podatke o odgovornem nosilcu zdravstvene dejavnosti, dejanskemu lastniku in obsegu koncesijske dejavnosti sporočiti koncedentu. Ob tem v noveli ni bila določena uskladitev z drugimi spremembami, kot je opravljaje storitev zgolj z zaposlenimi delavci.

Bo prišlo do sprememb?

Beovićeva zaradi teh določb velikih sprememb ne pričakuje, lahko pa da bo moral kakšen koncesionar, ki si je pomagal z zdravstvenimi delavci iz drugih zavodov, zmanjšati svojo dejavnost. Ob tem je izpostavila težavo prehodov iz vrhunskih terciarnih ustanov, kjer so se zdravniki zaradi nove zakonodaje čutili ogrožene, h koncesionarjem, ki pa ne izvajajo enakega obsega storitev. "Prehajanje ravni je lahko problematično in smo že v zadnjih mesecih opazili ogroženost nekaterih oddelkov in strok, kot so maksilofacialna kirurgija, plastična kirurgija, dermatologija in intervencijska radiologija," je dejala. Po njenih besedah ni dobro, da je v terciarnih ustanovah zaposlenih minimalno število strokovnjakov teh strok, saj je zelo pomembno ohranjati razvojni potencial medicine v terciarnih institucijah.

Po besedah Jevševarjeve pa je obvezno zaposlovanje pri koncesionarjih nujno, da se lahko ti izenačijo z zdravstvenimi zavodi. Doslej so imeli po njenih besedah koncesionarji prednost, ker niso imeli svojih zaposlenih, ampak so le kupovali storitve in plačevali zgolj za oddelane ure, medtem ko nosijo javni zavodi tudi druge stroške, povezane s plačami. Poudarila je, da tako občutljiva in zahtevna dejavnost ne more sloneti na zunanjih izvajalcih, saj je tveganje preveliko. Zaposlitev pa pomeni tudi skrb za izobraževanje in usposabljanje, meni.

Strokovna znanja o organizaciji, vodenju, ekonomiji in poslovanju