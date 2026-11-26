Uvedba komunikacije prek portala zVEM predstavlja korak k poenotenju digitalne komunikacije med pacienti in izvajalci zdravstvenih storitev na nacionalni ravni. Portal zVEM pacientom že omogoča varen dostop do različnih zdravstvenih podatkov in storitev, z uvedbo komunikacije z ambulantami pa se bodo možnosti njegove uporabe še razširile, so sporočili iz ZD Ljubljana.

Postopen prehod za čim manj motenj v komunikaciji

V Zdravstvenem domu Ljubljana bo prehod na nov sistem potekal postopoma, skladno z organizacijskimi in tehničnimi pripravami posameznih dejavnosti in ambulant. Takšen način uvajanja bo omogočil ustrezno pripravo zaposlenih in pravočasno obveščanje pacientov o spremembah v načinu elektronske komunikacije z njihovimi ambulantami. Dosedanji Portal za paciente Zdravstvenega doma Ljubljana bo v prehodnem obdobju še deloval, njegova uporaba pa se bo postopoma nadomeščala s komunikacijo prek portala zVEM.

Ambulanta FOTO: Shutterstock

Od 1. decembra 2026 registracija novih uporabnikov na dosedanjem portalu ne bo več mogoča. Portal za paciente Zdravstvenega doma Ljubljana bo ukinjen 28. februarja 2027.

Pacientom priporočajo pravočasno ureditev dostopa

Za uporabo portala zVEM je potrebna varna elektronska prijava prek sistema SI-PASS. V Zdravstvenem domu Ljubljana zato paciente spodbujajo, da si pravočasno uredijo ustrezno možnost elektronske identifikacije in se seznanijo z delovanjem portala zVEM. Portal je dostopen na naslovu https://zvem.ezdrav.si/.

Uvajanje komunikacije prek zVEM po dejavnostih

V skladu z veljavnim Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah Zdravstveni dom Ljubljana prehaja na uporabo komunikacije prek zVEM po naslednjem urniku: - 1. decembra 2026 v dejavnostih zobozdravstva in ginekologije, - 4. januarja 2027 v dejavnostih družinske medicine in pediatrije. V specialističnih dejavnostih komunikacija prek zVEM še ne bo delovala, zato se bo ohranila komunikacija po e-pošti.

Spremembe pri uporabi Portala za paciente Zdravstvenega doma Ljubljana

- Od 1. decembra 2026 registracija novih uporabnikov na Portal za paciente Zdravstvenega doma Ljubljana ne bo več mogoča. - Po preteku do dveh mesecev od začetka uporabe komunikacije prek zVEM bo pošiljanje sporočil prek Portala za paciente Zdravstvenega doma Ljubljana onemogočeno. Obvestilo bo uporabnike usmerilo k prehodu na zVEM. - Portal za paciente Zdravstvenega doma Ljubljana in njegova spletna stran bosta ukinjena 28. februarja 2027.

V ospredju ostajata varnost in dostopnost komunikacije