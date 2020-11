Zdravstveni dom Ljubljana z mobilnim cepljenjem proti gripi

Prednost vidijo predvsem v tem, da lahko pridejo v neposredno bližino uporabnikov in prihranijo dragoceni čas, saj zaposlenim ni treba za daljši čas zapuščati delovnega mesta. Tako skušajo čim več zdravim posameznikom cepljenje proti gripi približati na dostopen, prijazen in varen način ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov.

"Gre za primer dobre prakse, ponekod v tujini že poznane, da se zdravstveni delavci odpravijo med populacijo in izvajajo določene zdravstvene storitve izven zdravstvenih institucij," so zapisali v sporočilu za javnost.

Brezplačno za vse

Cepljenje proti gripi je sicer letos brezplačno za vse zavarovane osebe, ne le za ogrožene skupine. Zanimanje za cepljenje je letos precejšnje, ponekod je cepiva že zmanjkalo. K temu je najverjetneje pripomogla tako epidemija covida-19 kot možnost brezplačnega cepljenja.

Tudi v ljubljanskem zdravstvenem domu so poudarili, da je cepljenje letos ob povečani obremenjenosti bolnišnic, klinik in zdravstvenih domov še toliko bolj pomembno."Še posebej to velja za skupine, pri katerih gripa lahko poteka težje ali z zapleti," so zapisali. Cepljenje še posebej priporočajo kroničnim bolnikom, starejšim, nosečnicam in otrokom. Svetujejo pa ga tudi osebam, ki so izpostavljene okužbi in prenosu okužbe na druge, kot so zdravstveni delavci, zaposleni v domovih za starejše in v drugih nujnih službah.

Že v začetku sezone je Nacionalni inštitut za javno zdravje proizvajalcem, ki izdelujejo cepivo proti gripi, posredoval dodatno povpraševanje za pridobitev cepiva proti gripi, a so prejeli negativne odgovore. Preverjali so tudi pri državah, ali bi bila katera pripravljena odstopiti cepivo, a neuspešno.

Cepivo običajno naročajo spomladi. Za letošnjo sezono je inštitut naročil 270.000 odmerkov cepiva, kar je skoraj trikrat več, kot so imeli povpraševanj s strani izvajalcev cepljenja, oz. skoraj 100.000 več kot leto prej. Do sedaj so prejeli 250.000 odmerkov cepiva proti gripi, predvidoma sredi novembra bodo prejeli še preostalih 20.000 odmerkov.