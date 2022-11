Zdravstveni dom Ljubljana zaradi pomanjkanja nove kadre išče v tujini

Vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana, ki ga je v zadnjih dveh letih zapustilo več kot 30 družinskih zdravnikov, nov kader zdaj išče v tujini. Zaposlili so že šest tujih zdravnikov, prihajalo naj bi jih še enkrat toliko. Pet zdravnic največjega zdravstvenega doma medtem poudarja, da bi kljub pomanjkanju kadra, odhajanju kolegov in velikim delovnim obremenitvam še enkrat izbrale ta poklic. Ob tem opozarjajo tudi, da za dobra dva milijona prebivalcev na primarni ravni skrbi le 900 družinskih zdravnikov in 360 pediatrov.