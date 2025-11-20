Svetli način
Slovenija

Javna obvestila družinskih zdravnikov: Evtanazije ne bomo izvajali

Ivančna Gorica, 20. 11. 2025 10.55 | Posodobljeno pred 1 uro

D. S.
120

V dneh pred referendumom o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja nam je bralec poslal fotografijo letaka, nalepljenega v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, ki je spodbujal h glasovanju proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Podobni pozivi so se pojavili tudi v ZD in DSO Kamnik ter ZD Ljutomer.

Letak, ki je bil nalepljen v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, je vseboval uradni logotip zdravstvenega doma in ostale identifikacijske podatke javnega zavoda, podpisal pa ga je "kolektiv zdravnikov družinske medicine ZD Ivančna Gorica". 

Uporabnike storitev zavoda je pozival k udeležbi na referendumskem glasovanju, z vsebino pa se nagiba h glasovanju proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Letake so vsi družinski zdravniki v ZD nalepili na svoja vrata.

"V kolikor bi bil zakon potrjen, bomo vložili zahtevo za ugovor vesti. Tudi za ceno kazenskega pregona ne nameravamo sodelovati pri izvedbi tega zakona," so zapisali zdravniki.

"Vsebina letaka se je nanašala samo na strokovno mnenje. Letakov nismo pošiljali nikomur, obvestilo pa je bilo umaknjeno v petek, 14. novembra," je za 24ur.com pojasnila direktorica ZD Ivančna Gorica dr. Mateja Plut Švigelj.

Sprva smo poročali, da se letak še vedno nahaja v prostorih ZD Ivančna Gorica. Kot nas je pozneje obvestila direktorica zdravstvenega doma, so letake umaknili v petek, 14. novembra.

Letak v ZD Ivančna Gorica
Letak v ZD Ivančna Gorica FOTO: Bralec

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) izrecno prepoveduje uporabo javnih resursov za politična sporočila, zato javni zavod po zakonu ne sme uporabljati javnih sredstev za politično delovanje.

Ker je vsebina natisnjena na list z uradnimi oznakami zavoda, bi to lahko pomenilo, da je zdravstveni dom svoje institucionalne kapacitete uporabil za vpliv na volilno telo.

Kot so pojasnili v ZD o informiranju javnosti z nalepljenimi letaki znotraj javno dostopnih prostorov v okviru javnega zavoda niso obvestili DVK, ki je sprejemala prijave referendumskih kampanj. Kot je zapisano na spletnem mestu državne uprave so "referendumska kampanja oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu".

Kampanja se sicer lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja. 

Zdravstveni dom Ivančna Gorica
Zdravstveni dom Ivančna Gorica FOTO: POP TV

Zaposleni v javnih zavodih imajo po Zakonu o javnih uslužbencih zakonsko dolžnost delovati v javno korist, politično nevtralno in nepristransko, tovrstno ravnanje pa bi pomenilo kršitev tudi na tem področju.

Po poročanju portala Moja Dolenjska so se javnost odločili seznaniti, da pri izvajanju evranazije ne bodo sodelovali, tudi družinski zdravniki v Zdravstvenem domu Kamnik in Domu starejših občanov Kamnik.

Objava ZD Ljutomer
Objava ZD Ljutomer FOTO: Facebook

Svoje mnenje in zanikanje podpore zakonu so na uradnem Facebook profilu ZD Ljutomer izrazili tudi tamkajšnji družinski zdravniki.

Objava in domnevno pošiljanje politično obarvanih sporočil uporabnikom zdravstvenih storitev v času referenduma in pred njim (brez prijave kampanjskega delovanja) odpira širok nabor pravnih in etičnih vprašanj, ki bi jih lahko obravnavalo več nadzornih institucij. Vprašanje o morebitnih kršitvah z objavo letaka smo naslovili tudi na informacijskega pooblaščenca, odgovor še čakamo.

glasovanje zdravniki letak ivančna gorica
KOMENTARJI (120)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zasvobodo22
20. 11. 2025 12.53
podpisani niso zdravniki ampak jansisticni covid zasluskarji sam dalec stran od teh pokvarjencev
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1935308
20. 11. 2025 12.53
Saj se ve, kdo je glavni v Ivanćni in Ljutomeru. Šiptarosi in njih podporniki.
ODGOVORI
0 0
myomy
20. 11. 2025 12.52
+1
A že veste tisto, ko želi slovenska zdravniška "stoka" biti pametnejša od švicarske?
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
20. 11. 2025 12.51
-1
Referendum bo označil ene par generacij z volilno pravico. Najbolje je da gremo volit in ga čimprej pozabimo. Ker je vse skupaj res morbidno.
ODGOVORI
0 1
Pajo_36
20. 11. 2025 12.49
+2
DOhtarje seveda moti to, da v zakoni ni predvidenega privat turizma, tako kot je v Švici in na Nizozemskem. Da bi se ustanavljale privatne klinike, kjer bi oni za svoja mnenja dobivali velike denarje...To jih moti. V zakonu jasno piše, kaj je dovoljeno in kaj ne. Dohtar podaja mnenja, človek se usmrti sam. Seveda nanje pritiska tud farmacija anede, kaj pa, pa pejte mal tole na privat pa ono na privat k mojemu kolegi in tako dalje...
ODGOVORI
3 1
najboljsa24
20. 11. 2025 12.51
doktor pedpiše in mora prosostvovati. zame bi bila to velika travma.
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
20. 11. 2025 12.53
Pri privat ti pokažejo zasluženo spoštovanje, ki je v javnih zavodih zgolj osnovno.
ODGOVORI
0 0
lokson
20. 11. 2025 12.48
+3
Zakaj sporen! Ko je Nikica Orleanska s svojo aktivistično falango tulila povsod, kjer ji ni bilo povšeči, nisem bral o nekih zlorabah.
ODGOVORI
4 1
SloButale
20. 11. 2025 12.48
-1
Eno smo že bili - odločno ZA!
ODGOVORI
2 3
najboljsa24
20. 11. 2025 12.47
+0
jaz moram reči, da imam na sumu, da gre pri vsej zadevi spet za BIZNIS. zdravniki tega nočejo delati, pa bo par psihopatov odprlo podjetja in ubilo dve muhi na en mah-uživali bodo in služili hkrati. da o farmacevtski industriji niti ne govorimo.
ODGOVORI
2 2
Pajo_36
20. 11. 2025 12.43
+0
Aja? Družinska medicina al kaj? Kaj pa vaši količniki pa to? Tega se pa držite kot hudič križa, v kolikor bi v našem ZD rekli, da se paciente z dodatne ambulante prerazporedi med zdravnike, vsak bi jih sprejel 15-20, ej bi pa mogoče premislil. Imate raje dodatne ambulante ane, da je več keš anede? Pa tele fore: sem bil zadnjič tam, seveda rabi nekega specialista, takoj ti porinejo naj grem k temu in onemu, seveda samoplačniško, pol pa mal preveriš ap vidiš, kako so povezani med seboj za biznis.... Sem ji rekel, naj mi ne reklamira privatnikov, ker jim ne dam evra ! Pa tele fore, v javnem sistemu pregleda 10 ljudi, popoldan pa 20, dejte dohtarji ta zadnji ste pri morali ! Itak vemo, da vas SDS obvlada !
ODGOVORI
3 3
najboljsa24
20. 11. 2025 12.41
+2
če bi izvedela, da se je moj svojec odločil za kaj takega (enako kot za "navaden" samomor), bi si verjetno vse življenje očitala in se spraševala, če sem kriva jaz, ki mu v stiski nisem znala stati ob strani. ne pozabite, svojcev ne rabijo obveščati. zamislite si, da kar naenkra izveste, da se je vaša mama, babica, brat, sin... odločil za kaj takega... Spet rinemo v neko kolektivno travmo...
ODGOVORI
5 3
goodwill
20. 11. 2025 12.47
+1
Pa saj to ni tako enostaven postopek kot če se greš cepit. Kaj pa če bi mesece umiral v bolečinah, bi mu vaša moralna podpora kaj pomagala, da bi manj trpel, če nekaterim niti nobeno protibolečinsko sredstvo več ne pomaga?
ODGOVORI
2 1
najboljsa24
20. 11. 2025 12.49
res-ni enostaven postopek. se pravi, da bodo vse te terminalno bolne silili v neke blazno zapletene, dolgotrajne postopke ali kaj? simpl bo ko pasul, samo, da ne bo potrebno plačevati nege, zdravljenja in penzije. koga brigajo ti ljudje in jihovi svojci.
ODGOVORI
0 0
plejadanka
20. 11. 2025 12.41
+4
Krozijo novice,da se ,menda,zdravnikom grozi s sankcijami,ce bodo v ambulantah izrazali lastna stalisca o tem,da so proti.No pa,da vidimo koliko svobode govora se imamo pod svobodo😎
ODGOVORI
6 2
JanezNovak13
20. 11. 2025 12.38
+7
Enostavno kolebam med ZA in PROTI. ZA ker vem, da zna biti včasih to dejansko nujno potrebno in edina rešitev, PROTI pa zaradi možnosti zlorab.
ODGOVORI
8 1
najboljsa24
20. 11. 2025 12.43
-1
se strinjam, verjetno obstajajo primeri, ko...bi bilo preprosto to edino... ampak za to ne rabiš zakona. zakon odpira pandorino skrinjico...
ODGOVORI
2 3
Verus
20. 11. 2025 12.37
+4
Nič sporen letak! Zdravniki so zato, da rešujejo življenja, ne končujejo
ODGOVORI
7 3
JanezNovak13
20. 11. 2025 12.36
+0
Na fotografiji vozilo v prekršku. Vsaj glede ne prometni znak.
ODGOVORI
2 2
Verus
20. 11. 2025 12.37
+3
Pravilo ne velja za interventna vozila.
ODGOVORI
4 1
Primula1
20. 11. 2025 12.44
+1
@VERUS, a lahko prosim napišeš, kje to piše? Janez ima popolnoma prav. Ta znak označuje prepoved prometa za vsa vozila. Glede na to da nima dopolnilne table, je vozilo v prekršku.
ODGOVORI
1 0
Teleport
20. 11. 2025 12.48
Avto prišel iz druge strani?
ODGOVORI
0 0
Big M
20. 11. 2025 12.48
Alo ste eni ej...mogoče je glih koga odložo pa je tisti moment nastala fotka🙄
ODGOVORI
0 0
zvizi
20. 11. 2025 12.36
+6
Če bi pisalo ZA...bi bilo tudi sporno?
ODGOVORI
7 1
Majzelj
20. 11. 2025 12.33
+7
Čemu drama, saj ima vsak pravico do svojega mnenja in na glasovanju svojega glasu!
ODGOVORI
8 1
najboljsa24
20. 11. 2025 12.32
+5
še vedno ne vem kaj je tako narobe z dobrim starim štrikom-poceni in diskretno. zdaj pa silimo, da umazano delo opravijo zdravniki, vsi pa plačujemo za to. BIZNIS
ODGOVORI
6 1
trunck1
20. 11. 2025 12.32
-2
Če bo zakon prestal referendum in bo sprejet sem prepričan, da v naslednjih desetih letih ne ne bo evtanizirano niti 20% starostnikov v primerjavi s številom, ki jih je Janez 'usmrtil' v DSO-jih v času covida. Saj jih ni direktno usmrtil, ampak je poskrbel, da so umrli zaradi tega, ker država ni poskrbela za njih. Noro pa je, da je zdaj prav Janez in njegova sekta tisti, ki se kako bori za starejše, Seveda, da ne pozabim, v DSO-jih so bili starostniki zdravi, dokler jih ni pokopal covid, ker Janez tega ni niti poskušal rešiti.
ODGOVORI
6 8
neodvisen
20. 11. 2025 12.34
+4
No vidiš, svoboda pa bi jih rada kar zastrupila s strupom, pa te to nič ne moti.
ODGOVORI
6 2
Truth
20. 11. 2025 12.34
+0
Ma dej ne bluzi.
ODGOVORI
2 2
Sil Ka 1
20. 11. 2025 12.39
+0
Če si prepričan v to kaj bluziš in da nekoga kriviš za smrti starostnikov, pa daj ovadbo.
ODGOVORI
2 2
Teleport
20. 11. 2025 12.31
+1
Se pa najde en levnuh pa takoj spiclat na tv
ODGOVORI
3 2
Buci in Bobo
20. 11. 2025 12.31
+7
Voliš za danes ko si mlad, pa ti bo žal kadar boš star.
ODGOVORI
7 0
Big M
20. 11. 2025 12.37
+1
DJ BOBO se strinjam👍
ODGOVORI
1 0
