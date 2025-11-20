Javna obvestila družinskih zdravnikov: Evtanazije ne bomo izvajali

Letak, ki je bil nalepljen v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, je vseboval uradni logotip zdravstvenega doma in ostale identifikacijske podatke javnega zavoda, podpisal pa ga je "kolektiv zdravnikov družinske medicine ZD Ivančna Gorica".

Uporabnike storitev zavoda je pozival k udeležbi na referendumskem glasovanju, z vsebino pa se nagiba h glasovanju proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Letake so vsi družinski zdravniki v ZD nalepili na svoja vrata.

"V kolikor bi bil zakon potrjen, bomo vložili zahtevo za ugovor vesti. Tudi za ceno kazenskega pregona ne nameravamo sodelovati pri izvedbi tega zakona," so zapisali zdravniki.

"Vsebina letaka se je nanašala samo na strokovno mnenje. Letakov nismo pošiljali nikomur, obvestilo pa je bilo umaknjeno v petek, 14. novembra," je za 24ur.com pojasnila direktorica ZD Ivančna Gorica dr. Mateja Plut Švigelj.