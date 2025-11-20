Javna obvestila družinskih zdravnikov: Evtanazije ne bomo izvajali

Letak, ki je bil nalepljen v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica, je vseboval uradni logotip zdravstvenega doma in ostale identifikacijske podatke javnega zavoda, podpisal pa ga je "kolektiv zdravnikov družinske medicine ZD Ivančna Gorica".
Uporabnike storitev zavoda je pozival k udeležbi na referendumskem glasovanju, z vsebino pa se nagiba h glasovanju proti zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Letake so vsi družinski zdravniki v ZD nalepili na svoja vrata.
"V kolikor bi bil zakon potrjen, bomo vložili zahtevo za ugovor vesti. Tudi za ceno kazenskega pregona ne nameravamo sodelovati pri izvedbi tega zakona," so zapisali zdravniki.
"Vsebina letaka se je nanašala samo na strokovno mnenje. Letakov nismo pošiljali nikomur, obvestilo pa je bilo umaknjeno v petek, 14. novembra," je za 24ur.com pojasnila direktorica ZD Ivančna Gorica dr. Mateja Plut Švigelj.
Sprva smo poročali, da se letak še vedno nahaja v prostorih ZD Ivančna Gorica. Kot nas je pozneje obvestila direktorica zdravstvenega doma, so letake umaknili v petek, 14. novembra.
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) izrecno prepoveduje uporabo javnih resursov za politična sporočila, zato javni zavod po zakonu ne sme uporabljati javnih sredstev za politično delovanje.
Ker je vsebina natisnjena na list z uradnimi oznakami zavoda, bi to lahko pomenilo, da je zdravstveni dom svoje institucionalne kapacitete uporabil za vpliv na volilno telo.
Kot so pojasnili v ZD o informiranju javnosti z nalepljenimi letaki znotraj javno dostopnih prostorov v okviru javnega zavoda niso obvestili DVK, ki je sprejemala prijave referendumskih kampanj. Kot je zapisano na spletnem mestu državne uprave so "referendumska kampanja oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na referendumu".
Kampanja se sicer lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najpozneje 24 ur pred dnem glasovanja.
Zaposleni v javnih zavodih imajo po Zakonu o javnih uslužbencih zakonsko dolžnost delovati v javno korist, politično nevtralno in nepristransko, tovrstno ravnanje pa bi pomenilo kršitev tudi na tem področju.
Po poročanju portala Moja Dolenjska so se javnost odločili seznaniti, da pri izvajanju evranazije ne bodo sodelovali, tudi družinski zdravniki v Zdravstvenem domu Kamnik in Domu starejših občanov Kamnik.
Svoje mnenje in zanikanje podpore zakonu so na uradnem Facebook profilu ZD Ljutomer izrazili tudi tamkajšnji družinski zdravniki.
Objava in domnevno pošiljanje politično obarvanih sporočil uporabnikom zdravstvenih storitev v času referenduma in pred njim (brez prijave kampanjskega delovanja) odpira širok nabor pravnih in etičnih vprašanj, ki bi jih lahko obravnavalo več nadzornih institucij. Vprašanje o morebitnih kršitvah z objavo letaka smo naslovili tudi na informacijskega pooblaščenca, odgovor še čakamo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.