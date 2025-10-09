Svetli način
Slovenija

ZD Trbovlje: Trditve bolnišnice so zavajajoče, za paciente se ne bo spremenilo nič

Trbovlje, 09. 10. 2025 09.27 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Po napovedi Splošne bolnišnice Trbovlje, da bo s 1. oktobrom zaprla urgentni center zaradi pomanjkanja kadra in organizacijskih težav, je v Zasavju završalo. Vodstvo bolnišnice je takrat poudarilo, da naj bi k temu prispeval tudi Zdravstveni dom Trbovlje, ki je pred časom svojo dežurno službo preselil iz prostorov bolnišnice. Na te navedbe so se ostro odzvali iz Zdravstvenega doma Trbovlje, ki očitke zavračajo. Kot pravijo, gre za "hudo zavajanje javnosti", za nastalo situacijo pa krivijo pomanjkanje kadra v bolnišnici.

Urgentni center v Trbovljah
Urgentni center v Trbovljah FOTO: POP TV

V Zdravstvenem domu (ZD) Trbovlje poudarjajo, da "Splošna bolnišnica (SB) Trbovlje nikoli ni zagotavljala zunajbolnišnične nujne medicinske pomoči (NMP) in dežurne službe (DS) za občino Trbovlje", zato ne drži, da bi bil ZD Trbovlje odgovoren za napovedano zaprtje.

Kot so poudarili, se za paciente ne bo spremenilo čisto nič, razen da bodo v primeru potrebe po zdravstveni oskrbi ponoči, med vikendi in prazniki, namesto v urgentni center prišli v prostore ZD Trbovlje, so zapisali v izjavi za javnost.

Kot dodajajo, "že dve leti izvajajo vse ambulantne nujne storitve v svojih prostorih", le nekaj deset metrov stran od bolnišnice.

V ZD Trbovlje pravijo, da je "strašenje pacientov povsem odveč", saj je nujna medicinska pomoč v občini Trbovlje organizirana neprekinjeno in brez sprememb.

Prenos dežurne službe nazaj v zdravstveni dom so, pojasnjujejo, izvedli sredi leta 2023, ker je kadrovska preobremenjenost v urgentnem centru začela ogrožati redno delo celotnega zdravstvenega doma.

ZD za napetosti krivi pomanjkanje kadra v bolnišnici

Kot glavni razlog za napetosti med zdravstvenima ustanovama ZD Trbovlje vidi "dolgoletno kadrovsko podhranjenost v bolnišnici". "Nenavadno se nam zdi, zakaj se je Splošna bolnišnica Trbovlje odločila za korak ravno sedaj, ko potekajo najbolj resni pogovori o ureditvi zunajbolnišnične NMP in DS v Zasavju. Na teh pogovorih je sodelovala tudi Splošna bolnišnica Trbovlje in se s predlaganimi rešitvami strinjala. Ne moremo se znebiti občutka, da želi Splošna bolnišnica Trbovlje s tem prikriti dolgoletno pomanjkanje kadra in pomanjkljivo organizacijo dela. Zdravniki in zdravstveni sodelavci primarnega nivoja ne moremo reševati kadrovske podhranjenosti v bolnišnici," so zapisali.

Kot pravijo, so v prostorih Urgentnega centra SB Trbovlje vztrajali kar osem let, ves čas pa so upali, da se bo v Zasavju uredila zunajbolnišnična NMP in DS na sodoben način, ki bi bil "varen in strokoven tako za paciente kot za izvajalce". Dodali so, da je zdravstveni kader za NMP in DS v tem času zagotavljal skoraj izključno Zdravstveni dom Trbovlje.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so se tudi sami pred leti soočali s pomanjkanjem osebja, a da so z vlaganjem v zaposlene in izboljšanjem delovnih pogojev uspeli razmere stabilizirati.

V Zdravstvenem domu Trbovlje kljub vsemu poudarjajo, da "ne želijo poglabljati konfliktov", temveč da si želijo dialoga in sodelovanja vseh zasavskih zdravstvenih ustanov pri oblikovanju novega sistema nujne medicinske pomoči.

KOMENTARJI (6)

Smuuki
10. 10. 2025 11.19
+1
Zdaj bodo na silo pomašili urgenco z ostalimi zdravniki. Kaj se bo zgodilo? Podaljšale se bodo čakslne vrste v njihovih ambulantah. Glas ljudstva je utišal zdravnike, jih preglasil. Zdravniki so opozarjali mi jih nismo hoteli slišati. Ker nismo verjeli bomo to okusili
ODGOVORI
1 0
Smuuki
09. 10. 2025 14.30
+2
Splošno anarhijo je vspostavil golob. Nihče več ne ve kdo pije kdo plača. Sprejema nepremišljene odločitve brez da bi preveril kaj nov predpis potegne za seboj. Vedno znova poslušamo ups kaj pa zdaj. Nivo vrtca je trenutni nivo vlade
ODGOVORI
2 0
Pomlad 88
09. 10. 2025 12.11
+1
Take neumnosti le pod Golobovo vlado
ODGOVORI
1 0
galeon
09. 10. 2025 10.20
+1
Če nimaš ljudi ne moreš imet urgence na dveh mestih hkrati. In to ni nobeno zavajanje javnosti. Pač ena bo odpadla. Še zmeraj dovolj.
ODGOVORI
2 1
Muca ne grize
09. 10. 2025 10.46
Tudi če ni nobene bomo že kako.
ODGOVORI
0 0
borjac
09. 10. 2025 10.11
+3
"ZD Trbovlje: Trditve bolnišnice so zavajajoče, za paciente se ne bo spremenilo nič" , samo eno vprašanje , ali je direktorica Bolnišnice mogoče zvesta članica Fidesa ???
ODGOVORI
3 0
