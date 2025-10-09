ZD Trbovlje: Trditve bolnišnice so zavajajoče, za paciente se ne bo spremenilo nič

V Zdravstvenem domu (ZD) Trbovlje poudarjajo, da "Splošna bolnišnica (SB) Trbovlje nikoli ni zagotavljala zunajbolnišnične nujne medicinske pomoči (NMP) in dežurne službe (DS) za občino Trbovlje", zato ne drži, da bi bil ZD Trbovlje odgovoren za napovedano zaprtje.
Kot so poudarili, se za paciente ne bo spremenilo čisto nič, razen da bodo v primeru potrebe po zdravstveni oskrbi ponoči, med vikendi in prazniki, namesto v urgentni center prišli v prostore ZD Trbovlje, so zapisali v izjavi za javnost.
Kot dodajajo, "že dve leti izvajajo vse ambulantne nujne storitve v svojih prostorih", le nekaj deset metrov stran od bolnišnice.
V ZD Trbovlje pravijo, da je "strašenje pacientov povsem odveč", saj je nujna medicinska pomoč v občini Trbovlje organizirana neprekinjeno in brez sprememb.
Prenos dežurne službe nazaj v zdravstveni dom so, pojasnjujejo, izvedli sredi leta 2023, ker je kadrovska preobremenjenost v urgentnem centru začela ogrožati redno delo celotnega zdravstvenega doma.
ZD za napetosti krivi pomanjkanje kadra v bolnišnici
Kot glavni razlog za napetosti med zdravstvenima ustanovama ZD Trbovlje vidi "dolgoletno kadrovsko podhranjenost v bolnišnici". "Nenavadno se nam zdi, zakaj se je Splošna bolnišnica Trbovlje odločila za korak ravno sedaj, ko potekajo najbolj resni pogovori o ureditvi zunajbolnišnične NMP in DS v Zasavju. Na teh pogovorih je sodelovala tudi Splošna bolnišnica Trbovlje in se s predlaganimi rešitvami strinjala. Ne moremo se znebiti občutka, da želi Splošna bolnišnica Trbovlje s tem prikriti dolgoletno pomanjkanje kadra in pomanjkljivo organizacijo dela. Zdravniki in zdravstveni sodelavci primarnega nivoja ne moremo reševati kadrovske podhranjenosti v bolnišnici," so zapisali.
Kot pravijo, so v prostorih Urgentnega centra SB Trbovlje vztrajali kar osem let, ves čas pa so upali, da se bo v Zasavju uredila zunajbolnišnična NMP in DS na sodoben način, ki bi bil "varen in strokoven tako za paciente kot za izvajalce". Dodali so, da je zdravstveni kader za NMP in DS v tem času zagotavljal skoraj izključno Zdravstveni dom Trbovlje.
Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so se tudi sami pred leti soočali s pomanjkanjem osebja, a da so z vlaganjem v zaposlene in izboljšanjem delovnih pogojev uspeli razmere stabilizirati.
V Zdravstvenem domu Trbovlje kljub vsemu poudarjajo, da "ne želijo poglabljati konfliktov", temveč da si želijo dialoga in sodelovanja vseh zasavskih zdravstvenih ustanov pri oblikovanju novega sistema nujne medicinske pomoči.
