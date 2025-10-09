ZD Trbovlje: Trditve bolnišnice so zavajajoče, za paciente se ne bo spremenilo nič

V Zdravstvenem domu (ZD) Trbovlje poudarjajo, da "Splošna bolnišnica (SB) Trbovlje nikoli ni zagotavljala zunajbolnišnične nujne medicinske pomoči (NMP) in dežurne službe (DS) za občino Trbovlje", zato ne drži, da bi bil ZD Trbovlje odgovoren za napovedano zaprtje.

Kot so poudarili, se za paciente ne bo spremenilo čisto nič, razen da bodo v primeru potrebe po zdravstveni oskrbi ponoči, med vikendi in prazniki, namesto v urgentni center prišli v prostore ZD Trbovlje, so zapisali v izjavi za javnost.

Kot dodajajo, "že dve leti izvajajo vse ambulantne nujne storitve v svojih prostorih", le nekaj deset metrov stran od bolnišnice.

V ZD Trbovlje pravijo, da je "strašenje pacientov povsem odveč", saj je nujna medicinska pomoč v občini Trbovlje organizirana neprekinjeno in brez sprememb.

Prenos dežurne službe nazaj v zdravstveni dom so, pojasnjujejo, izvedli sredi leta 2023, ker je kadrovska preobremenjenost v urgentnem centru začela ogrožati redno delo celotnega zdravstvenega doma.