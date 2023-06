Zdravstveni in socialni sindikati napovedujejo zaostrovanje aktivnosti

V sindikatih zdravstva in socialnega varstva opozarjajo, da se v skoraj petih mesecih pogajanj z vladno stranjo ni zgodilo nič. Kot so poudarili na novinarski konferenci, pričakujejo celovit predlog vladne strani, sicer za september napovedujejo zaostrovanje sindikalnih aktivnosti, tudi z možnostjo napovedi stavke.

Takšno odločitev so sprejeli po "16 krogih brezplodnih pogajanj", v katerih vlada ni predstavila celovitega predloga za odpravo plačnih nesorazmerij v plačnih skupinah E, F, J in B ter ni predstavila celovitega predloga za vzpostavitev stebra, so zapisali v sporočilu za javnost. Kot so navedli, jim je v tem času vladna pogajalska skupina predstavila nekaj analiz in posnetkov trenutnega stanja na področjih zdravstva in socialnega varstva, ni pa ponudila nikakršnih predlogov za vzpostavitev stebra za omenjeni dejavnosti. Prav tako se ni strinjala z nobenim od predlogov, ki jih je podala sindikalna stran. Umaknila je celo nekatere svoje predloge.

icon-expand Predstavnica Sindikata zdravstva in socialnega varstva ter vladna stran FOTO: Bobo

Vlada je že trikrat popolnoma spremenila svoj predlog, je na novinarski konferenci dejala predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Irena Ilešič Čujovič. Še vedno pa ni podala celovitega predloga, ki bo zajemal vse zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, je dodala. Sindikalna stran je sicer predlagala, da se najprej odpravijo anomalije oz. v letih 2021 in 2022 nastala plačna nesorazmerja, nato pa se pristopi k celoviti prenovi plačnega sistema. A po besedah Ilešič Čujovičeve ne gre zgolj za plačna pogajanja, višje plače v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ampak tudi za sprejem standardov in normativov v dejavnosti. Z ukrepi, ki jih je sindikalna stran predstavila že v začetku marca, bi po njenih besedah njihovim članicam in članom omogočili boljši delovnopravni položaj. S sprejetjem standardov in normativov bi "končno vedeli, koliko ljudi mora biti na določenem delovišču in za kakšno kakovost storitve gre". Prek vseh teh rešitev pa gre tudi ta ohranitev javnega zdravstvenega in socialnovarstvenega sistema, je izpostavila. "Imamo občutek, da vladna stran zavlačuje tako s sprejemom kadrovskih standardov in normativov kot z novim plačnim stebrom," je dejala predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Slavica Mencingar. A v omenjenih sindikatih so prepričani, da prostora za zavlačevanje ni, saj bodo iz obeh dejavnosti odšli še novi zaposleni.

icon-expand Bolnišnica FOTO: Shutterstock