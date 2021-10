Zdravstveni inšpektorat naj bi v resnici vodila nekdanja glavna inšpektorica

Vlada je epidemiologinjo na novogoriški enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Frelihovo za v. d. glavne inšpektorice imenovala 22. julija, a očitno je po poročanju Televizije Slovenija (TVS) le posodila svoje ime, izobrazbo in izkušnje. Že takoj 23. julija je namreč na Kompanovo, ki ni zdravnica, nima potrebnih izkušenj in jo je minister imenoval na zaupanje brez natečaja, prenesla vsa pooblastila, tako predstavljanje inšpektorata, koordiniranje nalog, vodenje, organiziranje in usmerjanje dela vodij območnih enot inšpektorata, podpisovanje vseh dokumentov in finance.

Predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk je za TVS dejal, da Kompanova "de facto opravlja naloge, kakor da vodi zdravstveni inšpektorat, saj tudi hodi po območnih enotah inšpektorata, ugotavlja, kritizira ...". Napovedal je prijavo na inšpektorat za javni sektor.