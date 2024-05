Goljufi zlorabili identiteto znanega zdravnika za prodajo prehranskega dopolnila

Že nekaj časa infektolog David Zupančič na svojem profilu na Instagramu opozarja na zlorabo njegove identitete na spletu in družbenih omrežjih, kjer se pojavlja izmišljeni članek, ki deluje kot njegov intervju. S tem goljufivim manevrom neznani ponudnik promovira prehransko dopolnilo Germivir. Na to so ga opozorili njegovi sledilci, nekateri so celo nasedli in izdelek naročili. Ena od sledilk mu je nato posredovala fotografijo paketa, ki ga je prejela na dom. Zupančič je ob tem opozoril, da gre za očitno prevaro, ljudi pa opozoril, naj tovrstnih nepreverjenih izdelkov ne uživajo, saj je to lahko zelo nevarno.

Zadevo je pod drobnogled vzel tudi zdravstveni inšpektorat. Kot so pojasnili na inšpektoratu, pred naročilom omenjenega izdelka ni možno preveriti ponudnika, saj ni razkrit, pričevanja uporabnikov pa so izmišljena.

"Naročanje tega izdelka kakor tudi vseh drugih izdelkov s podobnimi lažnimi promocijami (izmišljeni intervjuji, zloraba fotografij zdravstvenega osebja in drugih znanih osebnosti, navajanje učinkov zdravljenja ali izgube teže) poteka po ustaljeni praksi na način, da potrošnik najprej pridobi visok popust, nato vpiše svojo telefonsko številko in lahko naroči izdelek šele takrat, ko ga neznani prodajalec pokliče in pridobi njegove podatke. Potrošnik na ta način sklepa pogodbo o nakupu blaga na daljavo z neznanim ponudnikom. V primeru reklamacij se ponudnik na telefonsko številko več ne odziva, zato morebitna vračila blaga s strani potrošnika niso več mogoča," so pojasnili.

Potrošnike ponovno opozarjajo, da naj ne nasedajo tovrstnim prevaram in naj pred nakupom vedno preverijo naziv in naslov ponudnika. "V primeru, ko je predstavljanje izdelka zavajajoče, ponudnik izdelka ni naveden, naročanje pa je možno zgolj z vnosom imena in telefonske številke kupca v spletni obrazec, lahko sklepamo, da gre za goljufivo prakso in za ponujanje izdelkov, ki se promovirajo z nedovoljenimi navedbami učinkov zdravljenja, ki jih ti izdelki nimajo," so navedli.

"To je za potrošnika zavajajoče in lahko predstavlja tveganje za zdravje," so poudarili.