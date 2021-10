Zdravstveni inšpektorat spornih potrdil o prebolevnosti ne bo preiskoval

Kot smo poročali, je potrdila, ki jih lahko naročniki nato uporabljajo za izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni ali testirani (PCT), izdajala zdravnica koncesionarka iz Pomurja. Potrdila o prebolelem covidu-19 je izdajala ne glede na to, koliko časa je preteklo od okužbe, pa tudi brez PCR-testa. Z zdravstvenega inšpektorata so sporočili, da spornih potrdil ne bodo preiskovali: "Prejeli smo anonimno prijavo, ki jo bomo odstopili na Zdravniško zbornico Slovenije, saj gre za strokovno vsebino, ki se nanaša na delo zdravnice." Preverjanja ali opozarjanja potrdil tako ne bodo izvedli, kljub temu, da so naši viri povedali, da se uporabljajo za izpolnjevanje PCT pogoja v podjetjih in drugje. Odgovorov na točno ta problem nismo dobili, le splošen odgovor, ki se je nanašal na spoštovanje odloka.