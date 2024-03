Inšpektorat zaradi kršitev v času stavke uvedel dva prekrškovna postopka

Trem izvajalcem zdravstvene dejavnosti je Zdravstveni inšpektorat RS izdal ureditvene odločbe zaradi nezagotavljanja vseh oblik naročanja, enemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti je bila izdana ustna odločba na zapisnik zaradi nespoštovanja zakona o zdravniški službi in pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dob, so pojasnili za STA.

Zaradi nezagotavljanja vseh oblik naročanja je bilo izdanih še 59 opozoril po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in štiri opozorila po zakonu o prekrških.

V času stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides v obdobju od 15. januarja do 28. februarja so zdravstveni inšpektorji nadzore opravili v 74 javnih zdravstvenih zavodih, od tega v eni bolnišnici in v 73 zdravstvenih domovih. Nadzore so opravili tudi pri 60 zasebnih izvajalcih s koncesijo, in sicer na področju družinske medicine (pri 31 izvajalcih), pediatrije (pri šestih izvajalcih), ginekologije (pri sedmih izvajalcih) in zobozdravstva (pri 16 izvajalcih).

Na inšpektoratu poudarjajo, da vse prijave obravnavajo prednostno, njihova vsebina pa se je nanašala na odpovedi že določenih terminov zdravstvenih obravnav, nedosegljivost ambulant za naročanje (predvsem telefonsko in elektronsko), neizdajo receptov in napotnic ter na (ne)končevanje bolniških dopustov, tudi za nego otroka in spremstvo. Od vseh 96 prejetih prijav se jih je 56 nanašalo na neizdajo potrdila o upravičeni zadržanosti z dela oziroma bolniških listov.

V okviru nadzorov inšpektorat izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki ne izdajajo potrdil o upravičeni zadržanosti z dela, seznani s stališči ministrstva za zdravje ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), ki se nanašajo na dostopnost ambulant, izvajanje zdravstvenih storitev v času stavke in uveljavljanje začasne zadržanosti od dela v času stavke, so pojasnili.

Zavezanca inšpektorat seznani tudi z dolžnostjo izdaje bolniških listov do konca vsakega koledarskega meseca, čeprav zadržanost od dela še traja, kot to določa navodilo ZZZS.

Sindikat Fides stavka od 15. januarja. Zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.