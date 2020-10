Zdravstveni inšpektorji ob letošnjih nadzorih doslej izdali za 1,1 milijona evrov glob

Inšpektorji so od začetka leta opravili skoraj 47.100 nadzorov, od tega 40.600 na področju nalezljivih bolezni in 6500 na ostalih področjih. Izrekli so več kot 4900 sankcij, od tega največ, kar 4500 na področju nalezljivih v vrednosti 830.000 evrov, so sporočili po seji vlade.

Zdravstveni inšpektorat je na današnji seji vladi poročal o opravljenih nadzorih. Velika večina izrečenih sankcij se je letos nanašala na področje nalezljivih bolezni, opzorili so še, da inšpektorji aktivno izvajajo nadzor nad prireditvami in javnimi zbiranji, ki so izvedeni na javnih krajih in v gostinstvu. Prav tako so identificirali tudi javna mesta, ki so namenjena izvedbi zasebnih zabav in piknikov, kjer prav tako izvajajo nadzore. Kot so opozorili v vladi, pa prihaja pri izvedbah nadzora nad nošenjem mask na javnih površinah tudi do zavrnitev identifikacije, žalitev in verbalnih napadov na inšpektorje.

icon-expand Zdravstveni inšpektorji so za nenošenje mask izdali 115 glob. FOTO: Dreamstime

Od 4. julija, ko je bilo urejeno vročanje karantenskih odločb na meji, do vključno 7. oktobra so inšpektorji opravili preko 24.600 nadzorov spoštovanja teh odločb. Izrekli so 278 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 99.600 evrov. Od izbruha epidemije do vključno 7. oktobra so opravili tudi 6900 drugih nadzorov, med drugim 3900 nadzorov v gostinstvu, 1700 nadzorov v trgovinah, 370 nadzorov prireditev, nadzorov v objektih higienske nege, na kopališčih in ostalih javnih objektih, kot so muzeji, pošte in banke. Zaradi nespoštovanja priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje so izrekli 86 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 88.400 evrov. Od 4. septembra, ko je začel veljati odlok, ki je določil obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih, so izrekli tudi 115 glob fizičnim osebam, ki niso nosile maske, in sicer v skupni vrednosti 43.200 evrov.

icon-expand 830.000 evrov zaradi nespoštovanja pravil NIJZ. FOTO: Dreamstime