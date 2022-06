PRENOS V ŽIVO: Zdravstveni minister napovedal reorganizacijo ministrstva do konca junija

Zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan je danes stopil pred kamere in predstavil svojo ožjo ekipo. Tjaša Vidic bo ena izmed ekipe, prav tako bo član ekipe Aleš Šabeder. Njegova naloga je vzpostaviti urad za nabavo zdravstvene opreme, ki naj bi zaživel v dveh tednih. Aktivno se pripravljajo na pripravo interventnega zakona, ki naj bi bil končan do prihodnje srede, nato pa bodo sprožili vse ustrezne postopke. Na ministrstvu intenzivno delajo, noben tekoči posel se ni ustavil, je povedal. Do konca junija pa je napovedal reorganizacijo ministrstva. Celotno ministrstvo bo delovalo po principu kulture vrlin, ožje vodstvo bo tudi opravilo gallupov test, da bodo odkrili, kako v okolju ljudje delajo.

Tjaša Vidic je pojasnila, da so se vse aktivnosti že začele. Glede interventnega zakona se je del skupine že oblikoval, danes bodo pridobili še nekaj kadra, je povedala in dodala, da so v zakonodajni proces vključili tudi strokovne kadre. Njena naloga bo sicer tudi koordinacija prenove zdravstvenega sistema.

Aleš Šabeder vodi urada za zdravstveno ekonomiko in razvoj zdravstvenega sistema, ki pa bosta delno preoblikovana v urad za nadzor za kakovost in investicijo. Urad bo pokrival tudi kakovost v zdravstvu, ki je velikokrat podcenjena, je povedal in pojasnil, da trenutno za kakovost skrbita dva sodelavca, a nameravajo urad kadrovsko okrepiti. Urad bo pripravil tudi sistemski zakon za ustanovitev samostojne agencije, ki bo po implementaciji zakona prevzela naloge urada. Že naslednji teden pripravljajo vse podlage za ustanovitev urada, je povedal Šabeder.

Bešič Loredan je pojasnil, da morajo zdaj ugotoviti, kje je zgornja meja zdravstva v Sloveniji. S številkami želijo ugotoviti, koliko lahko zdravstveni sistem prenese.