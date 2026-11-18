Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) vladi predlaga izredno zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka s sedanjih 39,36 evra na 48,60 evra mesečno, in sicer s 1. marcem 2027. Predlog je pripravil upravni odbor zavoda, skupščina ZZZS pa ga bo obravnavala 25. novembra.
Minister za zdravje Tadej Ostrc se je v izjavi za javnost danes odzval na ta predlog. "Nobenega izrednega zvišanja prispevka ne bo," je bil jasen.
Pojasnil je, da se je ministrstvo seznanilo s predlogom, a kot pravi Ostrc, je stališče ministrstva jasno in ga ne podpira.
Zakaj ZZZS predlaga dodaten dvig?
Z ZZZS so sporočili, da je predlog za zvišanje prispevka treba razumeti kot pobudo vladi in ne kot "samostojno odločitev ZZZS o višini obveznega zdravstvenega prispevka". Poudarjajo, da lahko ZZZS le predlaga spremembo, višina prispevka pa je določena z zakonom.
Pobuda, ki jo je upravni odbor ZZZS sprejel v sredo, izhaja iz zelo zahtevnih finančnih razmer, s katerimi se bo zdravstvena blagajna soočala v letu 2027, so pojasnili. Aktualne finančne projekcije kažejo, da bi obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2027 kljub že načrtovanim racionalizacijam, ukrepom za obvladovanje odhodkov in prenosu dela plačil izkazovalo približno 136 milijonov evrov nepokritega primanjkljaja. Ob tem se sredstva državnega proračuna za financiranje obveznosti ZZZS zmanjšujejo, saj naj bi transfer iz državnega proračuna po predlogu znašal 380 milijonov evrov, kar je bistveno manj kot v preteklih letih, so sporočili z ZZZS.
Povišanje prispevka na 48,60 evra mesečno s 1. marcem 2027 bi po ocenah ZZZS v letu 2027 prinesel približno 141 milijonov evrov dodatnih prihodkov in prispeval k zmanjšanju finančnega razkoraka med prihodki in odhodki zdravstvene blagajne. Višino prispevka je sicer mogoče spremeniti le s spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
Obvezni zdravstveni prispevek se sicer enkrat letno, 1. marca, uskladi z rastjo povprečne bruto plače v državi v preteklem letu. Višino obveznega zdravstvenega prispevka določi minister za zdravje in njegovo višino objavi v uradnem listu. Trenutno znaša 39,36 evra, na podlagi podatkov o rasti povprečne bruto plače pa je predviden dvig na 43,11 evra, je razvidno iz gradiva ZZZS.
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