Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) vladi predlaga izredno zvišanje obveznega zdravstvenega prispevka s sedanjih 39,36 evra na 48,60 evra mesečno, in sicer s 1. marcem 2027. Predlog je pripravil upravni odbor zavoda, skupščina ZZZS pa ga bo obravnavala 25. novembra. Minister za zdravje Tadej Ostrc se je v izjavi za javnost danes odzval na ta predlog. "Nobenega izrednega zvišanja prispevka ne bo," je bil jasen. Pojasnil je, da se je ministrstvo seznanilo s predlogom, a kot pravi Ostrc, je stališče ministrstva jasno in ga ne podpira.

Zakaj ZZZS predlaga dodaten dvig?

Z ZZZS so sporočili, da je predlog za zvišanje prispevka treba razumeti kot pobudo vladi in ne kot "samostojno odločitev ZZZS o višini obveznega zdravstvenega prispevka". Poudarjajo, da lahko ZZZS le predlaga spremembo, višina prispevka pa je določena z zakonom.