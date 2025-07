Zdravstveni podatki že kmalu izključno digitalni?

Ministrstvo za zdravje je včeraj objavilo javno naročilo za vzpostavitev informacijske rešitve za pretvorbo zdravstvenih kartonov. Rešitev bo zdravstvenim zavodom omogočila shranjevanje zdravstvene dokumentacije pacientov izključno v digitalni obliki, pacientom in zdravnikom pa vpogled v celotno zdravstveno dokumentacijo na enem mestu, so zapisali.

Z javnim naročilom želijo odpraviti potrebo po fizični izmenjavi zdravstvenih kartonov. S tem se bodo zmanjševali logistični zapleti, časovni zamiki in stroški, povezani s tem, so zapisali.

Kot so zapisali na ministrstvu, želijo z javnim naročilom vzpostaviti centralno informacijsko rešitev, ki bo vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočala standardiziran, varen in enoten postopek zajema, obdelave, validacije in pretvorbe fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko ter prenos pretvorjenih dokumentov v Centralni register podatkov o pacientu (CRPP).

V razpisni dokumentaciji je zapisano, da je predmet naročila poleg razvoja in vzpostavitve centralne informacijske rešitve tudi izvedba izobraževanj, vključno s pripravo izobraževalnih vsebin in gradiv za ključne deležnike. Naročilo obsega tudi vzdrževanje in nadgradnjo sistema ter vzpostavitev podpore na drugem nivoju. Obsega še projektno vodenje.

Skrajni rok za zaključek projekta je zaradi zahtev sofinanciranja 30. junij 2026. Rok se lahko podaljša v primeru potrebe po naročilu dodatnih storitev, pri čemer se rok podaljša sorazmerno glede na zahtevnost prilagoditev ob pogoju, da bo podaljšanje roka odobreno s strani vira sofinanciranja. Javno naročilo sicer sofinancirata država in Evropska unija iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Zainteresirani gospodarski subjekti morajo svojo ponudbo za javno naročilo skladno z veljavnimi predpisi in razpisno dokumentacijo do 13. avgusta do 9. ure predložiti v informacijski sistem za javno naročanje e-JN, so dodali na ministrstvu.