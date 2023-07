Zdravstveni pregledi športnikov: po zakonu brezplačni za vse, a se zakon ne izvaja

Maja lani je postala pravnomočna sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki je odločalo v primeru atleta Tima Mušiča (Težkoatletski klub Domžale) proti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ker mu le-to ni želelo povrniti stroška letnega zdravniškega pregleda v višini 190 evrov. Mušič se je na sodišče obrnil, saj je bil prepričan, da so mu kratene pravice. Sodišče je preučilo zadevo in odločilo v prid Mušiča ter določilo, da mu mora ZZZS povrniti stroške pregleda, saj so po mnenju sodišča registrirani športniki do tega upravičeni po zakonu.

Zakon določa brezplačne preglede vsem, pravilnik pravice močno oža

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) iz leta 2008 v 23. členu predvideva, da so iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti kriti predhodni in obdobni zdravstveni pregledi za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez, torej registrirane športnike. Gre za prehodne in obdobne preglede.

Naknadno pa je ministrstvo za zdravje sprejelo Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki določa, da se iz obveznega zdravstvenega zavarovanja financirajo predhodni in obdobni preventivni pregledi vrhunskih in potencialno vrhunskih športnikov, športnikov panog z večjim rizikom poškodb, športnikov, ki so vključeni v programe selektivnega športa, ter športnikov, ki so vključeni v programe kakovostnega športa. Rekreativni športniki si morajo te preglede plačati sami, športnikom invalidom, trenerjem in sodnikom pa jih plačajo invalidska društva, športna društva in sodniške organizacije.

Aprila 2021 je bil pravilnik nekoliko spremenjen. V poglavju 2.d je namreč na novo urejeno preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov s statusom registriranih športnikov. Po novem imajo otroci in mladostniki v sedmem razredu osnovne šole oziroma otroci in mladostniki v starosti od dopolnjenega 12. do dopolnjenega 13. leta starosti pravico do preventivnega pregleda registriranega športnika. Tem pregled krije ZZZS. Za vse ostale registrirane športnike pa še naprej velja, da si morajo zdravstvene preglede plačevati sami oziroma jim jih plačujejo športni klubi.