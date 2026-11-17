Dodali so, da pobuda, ki jo je upravni odbor sprejel v sredo, izhaja iz zelo zahtevnih finančnih razmer, s katerimi se bo zdravstvena blagajna soočala v letu 2027. Aktualne finančne projekcije kažejo, da bi obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2027 kljub že načrtovanim racionalizacijam, ukrepom za obvladovanje odhodkov in prenosu dela plačil izkazovalo približno 136 milijonov evrov nepokritega primanjkljaja. Ob tem se sredstva državnega proračuna za financiranje obveznosti ZZZS zmanjšujejo, saj naj bi transfer iz državnega proračuna po predlogu znašal 380 milijonov evrov, kar je bistveno manj kot v preteklih letih, so sporočili z ZZZS.

Z ZZZS so sporočili, da je predlog za zvišanje prispevka treba razumeti kot pobudo vladi in ne kot " samostojno odločitev ZZZS o višini obveznega zdravstvenega prispevka". Poudarjajo, da lahko ZZZS le predlaga spremembo, višina prispevka pa je določena z zakonom.

Pomemben razlog za nastale finančne pritiske je po njihovih navedbah tudi sprememba sistema financiranja zdravstva po ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedbi obveznega zdravstvenega prispevka. ZZZS ocenjuje, da zbrana sredstva iz obveznega prispevka že danes v celoti ne pokrivajo dodatnih odhodkov, ki jih je prevzelo obvezno zdravstveno zavarovanje, projekcije za leto 2027 pa kažejo približno 188 milijonov evrov razkoraka.

Povišanje prispevka na 48,60 evra mesečno s 1. marcem 2027 bi po ocenah ZZZS v letu 2027 prinesel približno 141 milijonov evrov dodatnih prihodkov in prispeval k zmanjšanju finančnega razkoraka med prihodki in odhodki zdravstvene blagajne. Višino prispevka je sicer mogoče spremeniti le s spremembo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Ob tem na ZZZS poudarjajo, da zgolj povečanje obveznega zdravstvenega prispevka ne more dolgoročno rešiti vseh finančnih izzivov zdravstvene blagajne. "Za stabilno financiranje zdravstvenega sistema bodo potrebni tudi drugi ukrepi na področju obvladovanja odhodkov, ustrezna sistemska ureditev financiranja ter zagotovitev zadostnih javnih virov za izvajanje zakonsko določenih pravic zavarovanih oseb," so zapisali.

Glede obveznega zdravstvenega prispevka bo v sredo izjavo podal tudi minister za zdravje Tadej Ostrc.

Obvezni zdravstveni prispevek se sicer enkrat letno, 1. marca, uskladi z rastjo povprečne bruto plače v državi v preteklem letu. Višino obveznega zdravstvenega prispevka določi minister za zdravje in njegovo višino objavi v uradnem listu. Trenutno znaša 39,36 evra, na podlagi podatkov o rasti povprečne bruto plače pa je predviden dvig na 43,11 evra, je razvidno iz gradiva ZZZS.