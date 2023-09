Zdravstveni tehnik naj bi udaril pacienta in mu grozil, da ga bo ubil

Incident, o katerem poroča N1, se je zgodil v nedeljo, 20. avgusta, na oddelku intenzivne nege Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo. Kot je razkril njihov vir, je pacient zaposlenim potožil, da se je tehnik razjezil nanj, ker ni želel sodelovati pri negi. Zato naj bi ga dvakrat udaril po glavi oz. ustih in mu zagrozil, da ga bo – če se ne bo nehal dreti – ubil.

UKC Ljubljana ni uvedel izrednega strokovnega nadzora

Na UKC Ljubljana so za 24ur.com potrdili, da so z incidentom seznanjeni, primer pa so vzeli zelo resno. "Po posvetu s Službo za korporativno varnost smo dogodek nemudoma prijavili Policiji. Policijska preiskava še poteka, ta trenutek okoliščine dogodka še niso v celoti raziskane. Opravili bomo razširjen varnostni pogovor in po presoji uvedli izredni strokovni nadzor," so zapisali.

Ker okoliščine še niso v celoti raziskane, o konkretni zadevi ne morejo govoriti, bodo pa javnost o dognanjih seznanili, ko bodo prišli do vseh ugotovitev.

Zaposleni, sicer dolgoletni sodelavec Nevrološke klinike, ki doslej ni bil vpleten v dogodek nasilne narave, po njihovih trditvah od domnevnega incidenta ni bil več v stiku s pacientom in dela pod nadzorom. Uvedli so tudi postopek za izobraževanje o preprečevanju nasilne komunikacije, ki sicer redno poteka na drugih oddelkih.

Poudarili so še, da imajo v UKCL ničelno toleranco do nasilja in nasilne dogodke najstrožje obsojajo. "Podobnega dogodka na Nevrološki kliniki doslej še nismo zabeležili. Se je pa že večkrat dogajalo, da so bili pacienti nasilni do zaposlenih," so še dodali in zatrdili, da na prvo mesto postavljajo varnost pacientov.